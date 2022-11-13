وسائل بسيطة قد تساعد على وقف الشخير

يواجه العديد من الناس، رجالًا ونساءً، مشكلة الشخير أثناء النوم، وهي اضطراب مرتبط الى حد كبير بمشكلة انقطاع النفس الانسدادي النومي. ويسعى بعض الأشخاص الى علاج المشكلة، فيما يتجاهلها البعض الآخر.

بصرف النظر عن كون الشخير مشكلة مزعجة للغاية، فإنها ترتبط بمشكلة انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA)، ويعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من مشاكل في التنفس أثناء النوم.

وفقًا للدراسات، فإن 20٪ من البالغين يشخرون بشكل منتظم و40٪ يشخرون أحيانًا بينما 1 من كل 10 أطفال يعاني من تلك المشكلة أيضًا.

نصائح للتوقف عن الشخير

يمكن لتغييرات بسيطة في نمط الحياة أن تساعد في وقف الشخير أو الحد منه، وإليك بعض النصائح للقضاء على الشخير، كالتالي:

1- نم على جانبك وارفع رأسك

النوم على جانبك وبطريقة سهلة وسريعة قد تمنعك من الشخير، لأنه عندما تنام على جانبك فإنك تمنع لسانك من العودة إلى فمك وبالتالي لن يحدث الشخير.

يساعد أيضًا رفع رأسك أثناء النوم. للقيام بذلك، استخدم وسادتين بدلاً من واحدة.

2- جرب التمرين

تأتي ممارسة الرياضة بفوائد صحية متعددة، بما في ذلك أولئك الذين يريدون التخلص من الشخير، حيث يمكن أن يساعد أسلوب الحياة النشط في تحسين جودة نومك ليلاً وقد يقلل أيضًا من الشخير بشكل كبير.

وفقًا لموقع TIMESOFINDIA، تساعد ممارسة الرياضة أيضا في بناء النغمة العضلية للممرات الهوائية العلوية.

3- تجنب الوجبات الثقيلة في الليل

ما تأكله قبل النوم ومتى تأكل وجبتك الأخيرة يمكن أن يؤثر أيضًا على الشخير، حيث يوصى بعدم تناول الطعام قبل النوم بساعتين على الأقل، أيضا يجب ألا يكون العشاء ثقيلًا جدا.

4- تجنب الحبوب المنومة

وفقًا لموقع هيئة الخدمات الصحية للملكة المتحدة، لا تتناول الحبوب المنومة فهذه يمكن أن تسبب الشخير في بعض الأحيان.

5- شرب الكثير من الماء

يؤدي نقص الماء إلى العديد من المشكلات في جسمك، بما في ذلك الشخير، لذا تأكد من شرب الكثير من الماء طوال اليوم، حيث يمنع الترطيب تراكم المخاط الذي يمكن أن يسبب الشخير.

6- تجنب الكحول والتدخين

يلاحظ الأشخاص الذين يشخرون أنهم غالبًا ما يشخرون عند النوم بعد تناول الكحول في ذلك المساء أو الليل، لأن الاستهلاك المفرط أو المعتدل للكحول قد يريح عضلاتك، بما فيها الحلق، ما يعزز الشخير.

إلى جانب العديد من المضاعفات الصحية، يمكن أن يكون التدخين سببًا وراء الشخير بسبب زيادة مشاكل التنفس أثناء النوم.