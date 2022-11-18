وصفات صحية لعلاج السعال الجاف خلال فصل الشتاء

يعاني العديد من الأشخاص هذه الفترة من مشكلة السعال الجاف، الذي يسبب ألالام شديدة في الصدر، والحلق، وفي هذا الصدد نقدم لك ابرز الوصفات الصحية لعلاج السعال الجاف في المنزل، بحسب ما ذكره تقرير موقع “The Health”.

1.حافظ على قدر كافٍ من الماء لتخفيف المخاط وتسهيل السعال، يمكن أن يساعد الماء أيضًا في تهدئة الحلق.

2. أعط لطفلك نصف ملعقة صغيرة من العسل حسب الحاجة، يمكن أن يساعد العسل في تهدئة تهيج الحلق، لا تعطي العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة بسبب خطر الإصابة بالتسمم الغذائي عند الرضع.

3. يمكن إعطاء شراب الذرة إذا لم يتوفر العسل، لكنه ليس بنفس الفاعلية.

4. قد تساعد السوائل الدافئة والشفافة في تخفيف تهيج الحلق. يمكنك تجربة عصير التفاح المخفف.