الجمعة 24 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 18 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وصفات صحية لعلاج السعال الجاف خلال فصل الشتاء

منذ 10 دقائق
السعال

السعال

A A A
طباعة المقال

يعاني العديد من الأشخاص هذه الفترة من مشكلة السعال الجاف، الذي يسبب ألالام شديدة في الصدر، والحلق، وفي هذا الصدد نقدم لك ابرز الوصفات الصحية لعلاج السعال الجاف في المنزل، بحسب ما ذكره تقرير موقع “The Health”.

1.حافظ على قدر كافٍ من الماء لتخفيف المخاط وتسهيل السعال، يمكن أن يساعد الماء أيضًا في تهدئة الحلق.

2. أعط لطفلك نصف ملعقة صغيرة من العسل حسب الحاجة، يمكن أن يساعد العسل في تهدئة تهيج الحلق، لا تعطي العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة بسبب خطر الإصابة بالتسمم الغذائي عند الرضع.

3. يمكن إعطاء شراب الذرة إذا لم يتوفر العسل، لكنه ليس بنفس الفاعلية.

4. قد تساعد السوائل الدافئة والشفافة في تخفيف تهيج الحلق. يمكنك تجربة عصير التفاح المخفف.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من الصحة

الارهاق في العمل
أبرزها الصداع وزيادة الوزن.. اليكم ما هي اضرار الارهاق على الجسم ؟
فاكهة وخضار
مجلة تغذية ألمانية: تقطيع الثمار قد يقلل من فوائدها
الوجبات الخفيفة
ما هي الأسباب التي تدفعك لتناول الوجبات الخفيفة؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميريام فارس
فيديو.. ميريام فارس في ورطة بسبب أغنية كأس العالم
دواء- تعبيرية
تحذير من مخاطر دواء شهير مسكن للآلام
وزير الإعلام زياد المكاري
هل ينقل تلفزيون لبنان مباريات كأس العالم؟