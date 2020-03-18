يبقى في الهواء لساعات وعلى الأسطح لأيام.. دراسة تتوصل الى نتائج مفاجئة عن كورونا

لفتت دراسة جديدة الى أن بإمكان فيروس كورونا المستجد أن يبقى حياً ومعدياً في الرذاذ المتطاير في الهواء لساعات عدة وعلى الأسطح لأيام عدة.

وحاول علماء من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الوطنية الأميركية للصحة، محاكاة انتقال الفيروس من شخص مصاب إلى الأسطح التي تستخدم يومياً داخل المنزل أو المستشفى من خلال السعال أو لمس الأشياء.

واستخدم العلماء جهازاً لتوزيع الرذاذ في الهواء بالصورة ذاتها الناتجة عن السعال أو العطس.

وبعد ذلك درس العلماء المدة التي ظل فيها فيروس كورونا مُعدياً على الأسطح، وفقا للدراسة التي نشرتها دورية New England Journal of Medicine على الإنترنت يوم الثلاثاء، وهو اليوم الذي تجاوز فيه عدد حالات الإصابة بالفيروس 5200 حالة في حين اقترب عدد الوفيات من 100 شخص.

وفي سياق متصل، أشارت الاختبارات إلى أن فيروس كورونا، المحمول عبر الرذاذ المتطاير الناتج عن السعال أو العطس، يظل قادراً على البقاء أو إصابة الأشخاص عبر الهواء لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

أما على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ، فقد ظل الفيروس باقياً لما يزيد على ثلاثة أيام، لكنه لم يقوَ على البقاء لما يزيد على يوم واحد عندما استقر على ورق مقوى. وعلى النحاس، ظل الفيروس باقياً لأربع ساعات قبل انتهاء تأثيره.