10 أطعمة شائعة قد تؤدي إلى ألزهايمر

يؤثر ما نتناوله من أغذية ومشروبات كثيرا على مستوى الصحة لدينا، وتوصلت دراسة جديدة أن تناول الأطعمة فائقة المعالجة لأكثر من 20 بالمئة من السعرات الحرارية اليومية، من الممكن أن يضع الإنسان على طريق التدهور المعرفي.

ووجدت أن تناول المزيد من تلك الأطعمة الشائعة والمحبوبة، مثل السجق والنقانق والبرغر والبطاطا المقلية والمشروبات الغازية والبسكويت والكعك والحلوى والدونات والآيس كريم، قد يساهم في التدهور المعرفي العام، بما في ذلك مناطق الدماغ المشاركة في الوظائف التنفيذية (القدرة على معالجة المعلومات واتخاذ القرارات)، وفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وعُرضت الدراسة، أمس الاثنين، في المؤتمر الدولي لجمعية ألزهايمر 2022 في سان دييغو، والتي تابعت أكثر من 10 آلاف برازيلي لمدة تصل إلى 10 سنوات، وكان ما يزيد قليلا عن نصف المشاركين بها من النساء، سواء أكانوا من البيض أو ممن تلقوا تعليما جامعيا، في حين كان متوسط ​​عمر المشاركين هو 51 عاما.

ووجد البحث العلمي أن الرجال والنساء الذين تناولوا أكثر الأطعمة فائقة المعالجة كان لديهم معدل أسرع بنسبة 28 بالمئة من التدهور المعرفي العالمي، ومعدل أسرع بنسبة 25 بالمئة من انخفاض الوظائف التنفيذية، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا أقل كمية من الأطعمة المصنعة بشكل مفرط.

وقال أستاذ علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة هارفارد، ومدير وحدة أبحاث الوراثة والشيخوخة في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، رودي تانزي: “في حين أننا بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتكرار، فإن نتائج الدراسة الجديدة مقنعة تماما، وتؤكد على الدور الحاسم للتغذية السليمة في الحفاظ على صحة الدماغ وتعزيزها وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الدماغ مع تقدمنا ​​في السن”.

وأضاف تانزي موضحا أن المشكلة الرئيسية في الأطعمة فائقة المعالجة هي أنها “عادة ما تكون عالية جدا في السكر والملح والدهون، وكلها تعزز الالتهاب الجهازي، وربما يكون التهديد الأكبر للشيخوخة الصحية في الجسم والدماغ”.

وأردف: “في الوقت نفسه نظرا لأنها مريحة كوجبة سريعة، فإنها تحل أيضا محل تناول الأطعمة الغنية بالألياف النباتية المهمة للحفاظ على صحة وتوازن تريليونات البكتيريا في ميكروبيوم الأمعاء، التي هي مهمة لصحة الدماغ وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض الدماغ المرتبطة بالعمر مثل مرض ألزهايمر”.

وجاء تعريف الدراسة الجديدة للأطعمة فائقة المعالجة بأنها “تركيبات صناعية من المواد الغذائية (زيوت ودهون وسكريات ونشا وبروتينات معزولة) تحتوي على القليل من الأطعمة الكاملة أو لا تحتوي على أغذية كاملة وعادةً ما تشتمل على المنكهات والملونات والمستحلبات ومضافات مستحضرات التجميل الأخرى”.