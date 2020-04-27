3 أشياء تحمي صحتك خلال العزل المنزلي في رمضان

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يواجه الصائمون هذا العام ظروفا استثنائية، خلال شهر رمضان، حيث تفرض غالبية الدول حظرا للتجوال في غالبية ساعات الليل، وهو ما يعني أن حركة أقل، تتطلب نظاما غذائيا دقيقا حتى لا تواجه مشاكل صحية أبرزها زيادة الوزن.

وينصح الخبراء دوما بأن يداوم كل منا على قدر يومي من الرياضة حتى نتغلب على مشاكل السمنة أو مشاكل زيادة الوزن، إضافة إلى تحقيق فوائد صحية أخرى للجسم، بحسب موقع “ديلي ميديكال”.

ولفت الموقع إلى أن طول فترة البقاء في المنزل، خلال ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، يفرض علينا اتباع أساليب تغذية في الإفطار والسحور تجعلنا أكثر قدرة على حماية أنفسنا من المشاكل الصحية التي تنتج عن قلة الحركة.

1- تناول السحور الصحيح

تناولك للسحور الصحي والسليم، يوفر لك الطاقة طوال فترة الصيام، وذلك يجب عليك الاهتمام بتناول أطعمة مشبعة لا تحتوي على سعرات حرارية كبيرة.

ويمكنك إدراج الخضروات والفواكه والحمص، فكلها من الكربوهيدرات المعقدة التي تساعد على إمدادك بالطاقة، ويمكنك أيضا إضافة منتجات الألبان قليلة الدسم.

2- الإفطار الصحي

ابدأ فطورك بتناول 3 تمرات، فهي فاكهة لذيذة غنية بالألياف، واجعل إفطارك يشمل الخضروات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون.

ويجب عليك أن تتجنب الأطعمة المقلية والدهون والسكريات، ويجب عليك أن تتناول طعامك ببطء حتى تشعر بالشبع دون تناول كميات كبيرة من الطعام.

3- ممارسة الرياضة

رغم أن الحظر يجعل الخروج من المنزل عقب الإفطار غير ممكن، إلا أنه يمكنك ممارسة الرياضة في المنزل، باختيار مجموعة خاصة من التمارين تستهدف مناطق مختلفة من الجسم.