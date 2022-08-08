3 أعراض لسرطان البروستاتا لا تتجاهلها أبداً

يعتبر سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى الرجال، وغالباً ما يكون هذا النوع من السرطان بطيء النمو، ويمكن علاجه بنجاح وفعالية عند الكشف المبكر عنه في المراحل الأولى منه.

وأوضح المركز أن أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا غير معلومة على وجه الدقة، مشيرا إلى أن عوامل الخطورة هي الشيخوخة والاستعداد الوراثي.

وأضاف المركز أنه غالبا لا توجد أعراض في البداية، وفي مرحلة لاحقة تظهر أعراض مثل الألم عند التبول والقذف ووجود دم في البول وفي السائل المنوي ومشاكل في الانتصاب.

وشدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج على وجه السرعة بعد التحقق من الإصابة.

وأشار إلى أن فرص الشفاء تكون جيدة من خلال التشخيص والعلاج المبكر، والذي يشمل العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني.

هل سرطان البروستاتا خطير؟

يعتبر سرطان البروستاتا من أنواع السرطان التي تنمو وتتطور على نحو بطيء، وغالباً لا يسبب أي أعراض حتى يصبح في مرحلة متقدمة. لكن بمجرد انتشار سرطان البروستاتا في الجسم فإنه يعد خطيراً، ولذلك يوصى بإجراء الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا بانتظام عند الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة به.