3 خطوات سهلة لمنع الحموضة.. أهمها لا تملأ معدتك بالطعام

الحموضة هى الإحساس بحرقة فى الصدر، يحدث عادة بعد الأكل، وقد يزداد سوءًا فى الليل ويعانى الكثيرون من الحموضة قد يكون ذلك بسبب تناول الأطعمة الحارة والدسمة وقد يكون بسبب الإصابة ببعض المشاكل في المعدة.

وحسب ما ذكره موقع healthshots تسبب الحموضة

1- زيادة الألم عند الانحناء أو الراحة.

2- إحساس مر أو حمضي ناتج عن قيء طعام أو سائل حامض

3- مشاكل الحلق

4- وجود مشكلة أثناء بلع الطعام.

قد تتداخل كل هذه الأعراض مع روتينك اليومي، وقد تسبب لك الألم وتمنعك من إنهاء مهامك، وهناك ثلاث خطوات يومية تعمل على منع الحموضة وتعزز صحة المعدة وهى:

3 خطوات سهلة لمنع الحموضة

لا تملأ معدتك بالكامل عند تناول الطعام

لا تملأ معدتك بالكامل بالطعام، تناول الطعام حتى تشبع بنسبة 80%، وهذا يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية.

اترك 20% من المساحة للهواء، لعصارة الجهاز الهضمى واللعاب والصفراء للقيام بمهمة هضم الطعام.

مضغ طعامك 32 مرة

يؤدي مضغ الطعام بشكل صحيح إلى إنتاج الكثير من اللعاب الهضمي في فمك، ما يساعد على الهضم في المعدة، ويهدف المضغ إلى تكسير الطعام حتى يفقد قوامه بالنسبة لمعظم قضمات الطعام، ويوصى بمتوسط ​​32 مضغًا بالطبع، مقارنة بشريحة الخبز، تحتاج إلى مضغ أقل عند تناول طعام مليء بالماء الطري مثل البطيخ .

لا تشرب الماء أو العصائر أو الصودا أثناء تناول الطعام

عندما تشرب السوائل أثناء الأكل، فإنها تغسل عصارات الجهاز الهضمي من معدتك، ويمكن أن يخفف من سوائل الجهاز الهضمي، فالماء عبارة عن سائل تبريد ويمكن أن يؤدي الانغماس المنتظم في تناوله أثناء الوجبات أو بعدها مباشرة إلى إعاقة عملية الهضم، لذلك انتظر لمدة نصف ساعة على الأقل قبل تناول الماء بمجرد الانتهاء من وجبتك.