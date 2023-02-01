3 طرق لعلاج اضطراب الغدة الدرقية.. كم يستغرق كل منها من الوقت؟

تعمل بعض الأدوية على تقليل نشاط الغدة الدرقية عن طريق تقليل إنتاج بعض هرموناتها

يعتمد علاج قصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية، على تحديد عوامل عديدة تتعلق بحالة المريض ونوع الاضطراب في عمل الغدة، إضافة إلى نوع العلاج المحدد لكل شخص.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، إليكم بعض التوضيحات للوقت الذي يستغرقه علاج نشاط الغدة الدرقية بحسب الخيار العلاجي المتبع كما الآتي:

اليود المشع: يؤخذ اليود المشع عن طريق الفم، ويستغرق عادةً من عدة أسابيع لأشهر حتى يظهر المفعول الخاص به لعلاج نشاط الغدة الدرقية.

الأدوية المضادة للغدة الدرقية: يبدأ المفعول الخاص بهذه الأدوية بالظهور بالفترة التي تتراوح ما بين عدة أسابيع إلى أشهر لعلاج نشاط الغدة الدرقية.

جراحة استئصال الغدة الدرقية: قد تستغرق هذه العملية من ساعة إلى ساعتين، وقد تحتاج إلى وقت أطول أو أقصر تبعًا لنوع الجراحة.

وتشتمل طرق علاج نشاط الغدة الدرقية على ما يأتي:

1. اليود المشع

يستعمل هذا النوع من العلاجات لعلاج نشاط الغدة الدرقية عن طريق تقليصها.

ومن الممكن أن يسبب علاج اليود المشع تحول حالة الغدة الدرقية من النشطة إلى الخمول، لذلك قد يضطر الفرد الذي يستعمل اليود المشع كعلاج أن يتناول بعض الأدوية بشكل يومي لتعويض نقص بعض هرمونات الغدة.

2. الأدوية المضادة للغدة الدرقية

تعمل هذه الأدوية على تقليل نشاط الغدة الدرقية عن طريق تقليل إنتاج بعض هرمونات الغدة الدرقية.

وقد تحل هذه الأدوية حالة فرط النشاط بشكل كلي، ولكن بعضًا من أنواعها لها أعراض جانبية على الكبد، ومنها الآتي:

ميثيمازول (Methimazole).

بروبيل ثيوراسيل (Propylthiouracil).

3. حاصرات بيتا (Beta blockers)

تعد حاصرات بيتا من الأدوية التي تساعد في تخفيف أعراض نشاط الغدة الدرقية ولا تؤثر على الغدة بالتحديد، بل يكون تأثيرها على الأعراض المصاحبة لنشاط الغدة الدرقية من مثل الرعشة، وسرعة نبضات القلب، والخفقان.

4. استئصال الغدة الدرقية

هذا التدخل الجراحي يتم اللجوء له عندما يكون الشخص المصاب لا يتحمل الأدوية، أو في حال كانت المرأة المصابة حاملًا.

في هذا النوع من العمليات الجراحية يستأصل الطبيب المختص الخاص بالمريض الغدة الدرقية، والذي سيترتب عليه الآتي:

تناول المريض الذي كان يعاني من نشاط الغدة الدرقية دواء الليفوثيروكسين (Levothyroxine) لمدى الحياة.

احتمالية الحاجة إلى دواء للحفاظ على مستويات الكالسيوم في الدم في المستويات الطبيعية له.

ولاستئصال الغدة الدرقية أعراض جانبية، مثل: تلف الأحبال الصوتية، أو تلف في الغدة جارة الدرقية.

معلومات حول نشاط الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة موجودة في الجزء الأمامي السفلي من الرقية، وتتميز بإفراز الهرمونات المسؤولة عن عمليات الأيض في جسم الإنسان وبعض أعضاء الجسم الحيوية المهمة.

ونشاط الغدة الدرقية أو ما يعرف بفرط نشاط الغدة الدرقية هي حالة صحية تتميز بزيادة إفراز الغدة الدرقية للهرمونات الأساسية، ولها الكثير من المضاعفات التي قد تؤثر على مهام جسم الإنسان.

وتعد هذه الحالة الصحية أكثر شيوعًا بين النساء بحوالي عشرة أضعاف من الرجال، وتبدأ الأعراض بالظهور في الأعمار ما بين 20 – 40 سنة تقريبًا.