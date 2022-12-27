4 أطعمة مذهلة لتعزيز جهاز مناعة طفلك في فصل الشتاء

مع بداية الدخول في فصل الشتاء، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، بسبب ضعف جهاز المناعة، لذلك نحتاج إلى نظام غذائي صحي يحتوي على الفوائد الطبيعية والتي يلجأ إليها البعض لاكتساب المناعة وتقويتها.

ومن الضروري تناول الأطعمة التى تحتوي على نسبة عالية من فيتامين c ومضادات الأكسدة لقدرتها على مقاومة العدوى التي يمكن أن تصيب الجسم.

الكركم:

الفوائد المناعية للكركم مرتبطة بالكركمين، وهو المكون الذي يمنحه لونه الأصفر الغامق.

والكركمين لديه القدرة على تعديل جهاز المناعة عن طريق تنشيط بعض الخلايا المرتبطة بالمناعة وتثبيط تأثير بعض المركبات المسببة للالتهابات.

الأسماك:

السلمون والتونا والماكريل من أكثر الأنواع المفيدة من الأسماك، فهي تحتوي على أوميجا 3 الضروري للجسم، وهي فعالة جدا في تحسين المزاج ونشاط الجسم وتقوية الذاكرة وأداء المخ، وتحمي الجسم من أمراض القلب والشرايين.

الكيوي:

يعد الكيوي من أفضل أنواع الفاكهة، إذ يحتوي على ضعفي كمية فيتامين c الموجودة في البرتقال، ونسبة أكبر من نسبة البوتاسيوم الموجودة في الموز، كما يحتوي على مضادات الأكسدة، أما مادة الكلوروفيل التي تعطي هذه الفاكهة لونها الأخضر فهي فعالة في مقاومة السرطان، كما أن الكيوي يعد مصدراً جيداً للماغنيسيوم الذي يقوي القلب ويحمي الأوعية الدموية.

السبانخ:

تعد السبانخ من أكثر الأطعمة الغنية بالحديد، وينصح بأن يتناولها الأطفال بكثرة خاصة خلال مراحل نموهم الأولي، ويمكن أن تضمن في الوجبات المدرسية للطفل في الساندويتشات، ليكتسب جسمه طاقة وحديدا.