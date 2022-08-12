4 خضار لبشرة أصغر وأكثر نضارة.. لا تفوّتوها!

تُعتبر الشيخوخة مصيرًا لا مفرّ منه، غير أنّ هناك طرائق تساعد البشرة على البقاء نضرة وشابة. في الواقع، تُعد البشرة عضوًا وتقوم باستمرار بتجديد الخلايا. وبمساعدة الخيارات الغذائية الصحية، يمكن تحسين صحتها.

يبدأ تحسين نوعية البشرة مع خيارات صحية تتعلق بأسلوب الحياة مثل الحصول على قسط وافٍ من النوم، والاعتدال في استهلاك الكحول، وتناول الكثير من الخضار والفواكه، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

غير أنّ التغذية وحدها تلعب دورًا كبيرًا في الحصول على بشرة صحية. وإنّ بعضًا من العناصر الغذائية الأساسية لتحسين صحة البشرة وتأخير الشيخوخة هي فيتامين C و A، والزنك ومضادات الأكسدة.

وفي السطور التالية، نستعرض الخضار الأغنى بهذه العناصر وادخالها في النظام الغذائي ضرورة لبشرة أصغر.

1. الفلفل الملوّن

يعدّ الفلفل غنيًا بالفيتامين A و C. اذ يحتوي الفلفل الأحمر على حوالي ١٧٠ بالمئة من الكمية الموصى بها يوميًا من الفيتامين C.

كما أن الحصول على كميات وافية من الفيتامين C يساعد في عملية انتاج الكولاجين، المركب الذي يدخل في بناء طبقة جديدة وصحية من البشرة.

2. البروكولي

يُعرف البرتقال على أنه من اكثر الأطعمة احتواءً على الفيتامين C، غير أنّ نصف كوب من البروكولي يحتوي في الواقع على فيتامين C اكثر من معظم الفواكه الحمضيّة. كما ان البروكولي مصدر للزنك واللوتين اللذين يؤديان الى بشرة أكثر صحة.

الزنك هو مضاد للأكسدة يساعد البشرة على الشفاء من الجروح والإصابات، بما فيها الخلل الذي تسبّبه الشمس. واللوتين هو نوع من الكاروتينويد مثل الفيتامين A يساعد على زيادة مرونة البشرة ويحميها من التعرض المؤذي للشمس.

3. البندورة

يعتبر البندورة منجمًا من العناصر الغذائية، حيث يتركز كل من الفيتامين C والليسوبين في هذه الفاكهة. وسواء اشتريتها طازجةً أو معلّبةً، البندورة هي مصدر لهذا الفيتامين الأساسي للبشرة.

والبندورة في شكلها الطازج اكثر احتواءً على الفيتامين C من شكلها المطبوخ، لكنّ البندورة المطهية تنتج قي الواقع كميات اكبر من الليسوبين الذي يوفّر فوائد أخرى للبشرة.

والليسوبين هو مضاد للأكسدة يساعد على معالجة الخلل الذي يصيب البشرة.

4. الملفوف الأحمر

يُعد هذا الخضار مخزّنًا بمضادات الأكسدة والفيتامينات الضرورية لصحة البشرة. والملفوف الأحمر يحتوي على فيتامينات A و C، والأنثوسيانين التي قد تحسّن صحة البشرة بعد الخلل الذي تسبّبه الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس.

كوب واحد من الملفوق الأحمر يحتوي أكثر من ٥٠ بالمئة من الكمية الموصى بها من الفيتامين C الذي من دونه، سينخفض انتاج الكولاجين في الجسم.

الكولاجين مسؤول عن عامل المرونة الذي يساهم في إبقاء البشرة نضرة وشابة.