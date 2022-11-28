4 عادات تؤدي لجفاف جلدك فى الشتاء عند تناول الأطعمة والمشروبات

في أشهر الشتاء، تصبح البشرة الجافة مشكلة بالنسبة للكثيرين، وهناك العديد من الحلول التي يعتمد عليها الأشخاص مثل وضع مرطب على الجلد، وقد يكون لخياراتنا الغذائية تأثير عميق على كيفية احتفاظ الجسم بالرطوبة، وإذا كنت تعاني من بشرة جافة، فإليك خمس عادات لتناول الطعام والشراب قد تتسبب في تفاقم حالتك، وفقا لما نشره موقع “eatthis”.

1- عدم شرب كمية كافية من الماء

إذا لم يكن جسمك رطبًا بشكل كافٍ، فقد تبدو بشرتك جافة نتيجة لذلك، لأن الجسم لا يحتوي على سوائل كافية، من المهم شرب الكثير من الماء طوال اليوم ،وهذا ليس مهمًا فقط لخلاياك لتعمل بالمستويات المثلى، بل إنه مهم أيضًا لترطيب البشرة.

2-عدم استهلاك ما يكفي من الأسماك كل أسبوع

يوصى بتناول ما يقرب من 225 جرام تقريبا من السمك كل أسبوع، تحتوي الأسماك وخاصة الزيتية، على أحماض أوميجا 3 الدهنية DHA و EPA، أو مجموعة متنوعة من “الدهون الصحية” التي قد تدعم عوامل مثل صحة القلب والأوعية الدموية والبصرية والعقلية.

3-عدم تناول صفار البيض

يعد صفار البيض قوة غذائية، ويحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية الرئيسية بما في ذلك فيتامين د، تشير بعض البيانات إلى أن انخفاض مستويات فيتامين د قد يكون مرتبطًا بحالة ترطيب الجلد، مما يبرز كيف يمكن أن يكون تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د مفيدًا للغاية.

4-عدم تضمين الكولاجين في نظامك الغذائي

الكولاجين هو عنصر ساخن في المكملات الغذائية والوجبات الخفيفة وحتى المشروبات لدعم صحة الجلد، وعلى الرغم من أن بعض الادعاءات المحيطة بهذه الإضافة قد تكون موضع شك، إلا أن العلاقة بين تناول الكولاجين وجفاف الجلد قد يكون لها في الواقع بعض الحقيقة في ذلك، أظهرت الدراسات التي أجريت باستخدام كولاجين ثلاثي الببتيد تحسنًا ملحوظًا في مرونة الجلد وترطيبه، مما يشير إلى أن هذه الإضافة قد تساعد الأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد.