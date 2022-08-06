4 مشروبات يجب تجنبها إذا كنت مصابا بأمراض القلب

تعد أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال والنساء والأشخاص من معظم المجموعات العرقية والإثنية في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC).

ومن المؤكد أن ما تأكله يلعب دورًا، ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة المناسبة في تقليل المخاطر، ومع ذلك، ينسى معظم الناس أن المشروبات التي تتناولها تلعب أيضًا دورًا في زيادة أو تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفقا لما ذكره موقع ذكره موقع «Eat This، Not That»، هناك أربع مشروبات يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بأمراض القلب، بالإضافة إلى ما يمكنك تناوله بدلاً من ذلك.

شرب الكثير من الكحول

استهلاك الكثير من الكحول يمكن أن يرفع مستويات ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة مستويات الدهون الثلاثية، وهي مادة دهنية موجودة في الدم والتي، عند ارتفاعها، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أيضًا.

وفقًا للإرشادات الغذائية للأمريكيين 2020-2025، إذا اخترت شرب الكحول، فيجب ألا يستهلك الرجال أكثر من مشروبين في اليوم، ويجب ألا تستهلك النساء أكثر من مشروب واحد في اليوم.

شرب الكثير من العصائر والمخفوقات عالية السعرات الحرارية

يمكن أن تكون العصائر والمخفوقات بالتأكيد جزءًا من نظام غذائي صحي، لكن إضافة الكثير من المكونات عالية السعرات الحرارية يمكن أن تجعل هذه المشروبات التي تبدو صحية ذات سعرات حرارية قنابل.

وأحد عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب هو زيادة الوزن أو السمنة، لذا فإن شرب العصائر أو العصائر المخفوقة التي تحتوي على 600 أو 800 سعرة حرارية يمكن أن يزيد بالتأكيد من خطر زيادة الوزن.

شرب الكثير من مشروب جوز الهند

إذا كنت ترغب في احتساء مشروب جوز الهند أو إضافته إلى قهوتك أو أطباقك ، يمكنك زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا للإرشادات الغذائية 2020-2025 للأمريكيين، يعتبر جوز الهند من الدهون المشبعة التي ثبت أنها تزيد من مستويات الكوليسترول الضار LDL.

شرب الكثير من مشروبات الخضروات المعلبة

توفر العديد من مشروبات الخضروات المعلبة مثل عصير الطماطم حصة عادلة من الصوديوم، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم (الملح) إلى زيادة ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.