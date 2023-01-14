43% من إصابات كورونا بأمريكا سببها متحور XBB. 1.5

أثار متحور أوميكرون XBB. 1.5 من فيروس كورونا، المخاوف من جديد جراء ارتفاع الإصابات بالفيروس في الفترة الأخيرة.

تسبب متحور أوميكرون XBB. 1.5 سريع الانتشار في 43% من حالات كورونا في الولايات المتحدة، في الأسبوع المنتهي يوم 14 يناير/كانون الثاني.

وأظهرت بيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن التقديرات تشير إلى أن المتحور تسبب في 30% من الحالات في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني، وهو أعلى من النسبة التي قدرتها المراكز الأسبوع الماضي عند 27.6%.

ومتحور إكس.بي.بي.1.5 ذو الصلة بأوميكرون هو حاليا المتحور الأكثر انتقالا. وهو أحد سلالات إكس. بي. بي، الذي تم رصده لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول، المتكون من خليط بين متحورين اثنين آخرين من متحورات أوميكرون.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق هذا الأسبوع إن إكس.بي.بي.1.5 ربما يحفز انتشار مزيد من حالات كوفيد-19 استنادا إلى الصفات الوراثية وتقديرات معدل النمو المبكر.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية إن الانتشار المتزايد لحالات إكس.بي.بي.1.5 تخطى متحور أوميكرون المهيمن السابق بي.كيو.1.1 وبي.كيو.1 المتفرعين من بي.إيه.5.