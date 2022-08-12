5 أطعمة يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي بعد الحقن المجهري

يلعب النظام الغذائى الصحى دورًا مهمًا فى كل مرحلة من مراحل الحياة، وبالنسبة للنساء اللواتي يفكرن فى عملية الحقن المجهرى للإنجاب، فهو مهم للغاية، حيث إن نظامك الغذائى هو المسؤول عن عدد البويضات وجودة الحيوانات المنوية، والتوازن الهرمونى، وصحة الرحم، ومجموعة من العمليات الأخرى المتعلقة بالخصوبة، لذلك فإن اتباع نظام غذائى مناسب بعد الحقن المجهرى أمر بالغ الأهمية لنجاح علاج الخصوبة، بحسب موقع “health”.

الأطعمة التى يجب تناولها وتجنبها:

الأكل الصحى يتعلق بالحصول على الكمية المطلوبة من العناصر الغذائية لجسمك كل يوم، إلى جانب ذلك يمكنك أيضًا تتبع عدد السعرات الحرارية التى تستهلكها كل يوم، وبالتالى إجراء تغييرات على نظامك الغذائى للتوصل إلى أفضل نظام غذائى لنجاح التلقيح الاصطناعى.

فيما يلى 5 أطعمة يجب إضافتها إلى نظامك الغذائى بعد الحقن المجهري:

1. الأطعمة الغنية بالزنك

جسمنا يحتاج فقط إلى كمية ضئيلة من هذا المعدن، حيث يساعد فى تنظيم الهرمونات فى الجسم، ويجب تضمين الأطعمة الغنية بالزنك مثل المكسرات ومنتجات الألبان والبطاطس ومنتجات اللحوم والحبوب في النظام الغذائي.

2. حمض الفوليك

له دور حيوي فى نمو دماغ الطفل والحبل الشوكي، لهذا السبب يتم إعطاؤه كـ “مكمل غذائى” أثناء الحمل، بالإضافة إلى ذلك يجب محاولة تضمين الأطعمة الغنية بحمض الفوليك مثل الفول والسبانخ والبازلاء والبروكلي، إلخ.

3. الأطعمة الغنية بالبروتين

البروتينات هى اللبنات الأساسية للحياة، ويمكن أن تؤدى زيادة كمية البروتين التى يتم تناولها بمقدار جرام واحد قبل علاج الخصوبة إلى نتائج أفضل للطفل.

تشمل الأطعمة الغنية بالبروتين الأسماك، والتوفو، واللبن، والحليب، والدجاج قليل الدهن، والمكسرات، والبروكلي، وما إلى ذلك إلى جانب البيض المطبوخ جيدًا أيضًا كمصدر جيد للبروتين.

4. الأطعمة الغنية بالحديد

يمكن أن يسبب نقص الحديد أثناء الحمل فقر الدم، والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الوزن عند الولادة أو ولادة الطفل في وقت مبكر جدًا بعض المصادر الجيدة للحديد تشمل السبانخ والمحار وبذور اليقطين.

5. الخضراوات الورقية الخضراء

تعتبر بعض الأطعمة الأخرى، مثل الخضراوات الورقية والموز والتمر، مفيدة أثناء علاج الحقن المجهري.

-نصائح النظام الغذائى الأخرى

علينا أن نضع في اعتبارنا أنه إلى جانب نظام غذائي صحي ومتوازن، من الضروري أيضًا استهلاك كمية كافية من الماء والبقاء رطبًا جيدًا في جميع الأوقات.