5 أنواع من الزيوت يمكن أن تزيل قشرة الرأس في الشتاء

يعاني العديد من الاشخاص من الجفاف والقشرة، بحيث تزداد مشكلة قشرة الرأس في الشتاء، والسبب في ذلك هو الهواء البارد الذي يسبب جفاف فروة الرأس.

في مثل هذه الحالة، يجب تضمين بعض الزيوت في روتين العناية بالشعر، والتي تساعد في الحفاظ على ترطيب الرأس إلى جانب وجود خصائص مضادة للفطريات والميكروبات والبكتيريا.

ووفقا لما ذكره موقع “newsbytesapp”، هناك أنواع من الزيوت التي يمكن أن تزيل قشرة الرأس.

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للميكروبات، والتي يمكنها التخلص من قشرة الرأس.

قد يثبت أيضًا فعاليته ضد الالتهاب والعدوى، يمكنك وضعه مباشرة على فروة رأسك أو عمل قناع للشعر بعصير الليمون أو العسل أو الصبار أو الزيوت الأساسية، وضعيه على الرأس واتركيه طوال الليل أو لمدة ساعة حسب حاجتك، بعد ذلك نظف الرأس بالشامبو.

زيت الأركان

زيت الأركان هو نوع من الزيوت العطرية ويتم تحضيره من بذور الأركان، ويمكن أن يساعد استخدامه كثيرًا في إزالة قشرة الرأس، حيث يشكل طبقة واقية على فروة الرأس ويحافظ على رطوبة الرأس.

كما أن له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تهدئ الحكة، ضع هذا الزيت مباشرة على فروة رأسك وقم بتدليكه لبضع دقائق.

زيت شجرة الشاي

يحتوي هذا الزيت على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، والتي يمكن أن تتخلص بشكل فعال من قشرة فروة الرأس.

يمكن أن يرطب فروة الرأس ويثبت أنه مفيد في علاج العدوى، ويمكنك مزجه بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند وتطبيقه على فروة رأسك، وكرر هذا العلاج المنزلي مرتين في الأسبوع.

زيت إكليل الجبل

هذا أيضًا زيت أساسي، حيث يمكنك التخلص من قشرة الرأس، حيث يحتوي زيت إكليل الجبل على خصائص مضادة للفطريات، والتي يمكن أن تهدئ قشرة الرأس والحكة التي تسببها.

يمكنك مزجه بزيت جوز الهند أو زيت الزيتون قبل وضعه على فروة رأسك أو إضافة بضع قطرات منه إلى الشامبو الخاص بك.

زيت الليمون

زيت الليمون، أي الزيت المصنوع من الليمون، والذي له خصائص مضادة للميكروبات والفطريات ويمكن أن يساعد في إزالة قشرة الرأس.

يمكن أن يؤدي استخدام هذا الزيت أيضًا إلى إزالة الأوساخ وخلايا الجلد الميتة من فروة رأسك وتقليل الالتهاب، ضع زيت الليمون الممزوج بزيت جوز الهند على فروة رأسك وقم بتدليك فروة رأسك لبضع دقائق.