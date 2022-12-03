يجب ألا تتجاهلها.. 5 تمارين مذهلة يمكنك القيام بها

إذا كنت شخص كسول، فقد يكون القفز من السرير لممارسة التمارين مهمة شاقة، ومع ذلك، هناك بعض التمارين التي يمكنك القيام بها بسهولة في سريرك، دون القلق بشأن ارتداء الملابس الرياضية أو معدات الإمساك.

ووفقا لما ذكره موقع “newsbytesapp”، هناك بعض التمارين يمكنك القيام بها دون القيام من السرير:

الجري العكسي

استلق على ظهرك وضع يديك بجانبك أو تحت وركيك، واثنِ رجليك قليلًا واسحبهما للداخل وارفعهما باستخدام عضلات جذع الجسم، ثم أنزل ساقيك واتركهما يحومان فوق الأرض، وكرر هذا لمدة 10 مرات، مع أخذ 30 ثانية من الراحة بعد الانتهاء من كل ثلاث مجموعات، ويستهدف هذا التمرين منطقة أسفل البطن.

رفع الساق المستقيمة

استلقِ على ظهرك مع استقامة رجليك، مع مواجهة أصابع قدميك للسقف، وثني القدمين.

الآن ارفع ساق واحدة إلى 45 درجة واشتبك في العضلة الرباعية في مقدمة فخذك، وامسك لبضع ثوان ثم حافظ على رجلك على السرير، وكرر من 15 إلى 20 مرة في كل ساق، ويمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى شفاء آلام الركبة.

الاستلقاء على ظهرك

ابدأ بالاستلقاء على ظهرك وحافظ على رجليك وذراعيك مشدودة، حافظ على قدميك معًا وإبهامك متشابكان، والآن باستخدام قوتك الأساسية، ارفع ذراعيك ورجليك تجاه بعضهما البعض، استنشق أثناء القيام بذلك، أخرج الزفير وأنت تحرر وتعود إلى الوضع الأصلي، وكرر هذا التمرين لبضع مرات.

أرجل المقص

استمر في الاستلقاء على ظهرك وضع يديك تحت وركيك، يجب أن تكون راحتي يديك متجهتين للأسفل، وارفع ساقيك، واجعلها مستقيمة قدر الإمكان، واشرك قلبك لإعادة ساقك إلى السرير، مع إبقاء الأخرى في الهواء وبالمثل، قم بتبديل وضع ساقيك وكرر ذلك لبضع مجموعات.

صنابير الكتف

اجلس في وضع اللوح الخشبي، واشتبك مع عضلات البطن والألياف، وقم بمد ذراعك الأيمن بشكل مستقيم واستمر لمدة ثانية.وباستخدام يدك اليمنى، اضغط على كتفك الأيسر ثم ضع ذراعك اليمنى على السرير، والآن قم بتمديد يدك اليسرى بشكل مستقيم، واحتفظ بها لمدة ثانية، ثم اضغط على كتفك الأيمن، وكرر هذا التمرين عدة مرات.