5 تمارين يجب على النساء القيام بها بعد الولادة

تواجه النساء العديد من المشاكل ليس فقط أثناء الحمل ولكن أيضًا بعد الولادة لهذا السبب، يجب على النساء بعد الولادة دمج التمارين في روتينهن الذي يمكن أن يساعدهن على تحقيق أفضل توازن بين الراحة والفعالية.

ووفقا لما ذكره موقع “newsbytesapp”، هناك خمس تمارين يمكن أن تكون مفيدة للمرأة بعد الولادة.

المشي المنتظم

يمكن للمشي لبضع دقائق يوميًا بعد الولادة أن يقطع شوطًا طويلاً في مساعدة النساء على الحفاظ على مستويات أفضل من الأكسجين، بما في ذلك البقاء نشيطين وحيويين.

أفضل جزء هو أن هذا التمرين يمكن القيام به في أي مكان وفي أي وقت، ويمكن أن يساعد هذا الشكل من تمارين القلب في زيادة القدرة على التحمل وتقليل مستويات التوتر، إلى جانب تقديم مجموعة متنوعة من الفوائد الجسدية للنساء بعد الولادة.

تمارين قاع الحوض

تتأثر القوة الأساسية للمرأة بشكل كبير أثناء الحمل ويمكن أن تساعد تمارين قاع الحوض بشكل كبير في تصحيح ذلك.

تمارين قاع الحوض مثل تمارين اللوح الخشبي، ورفع الساق الجانبي، وأسطح طاولات القطط، وجسر الألوية هي تمارين يمكن للمرأة القيام بها بسهولة في المنزل بعد الولادة دون أي معدات وبالمناسبة، سيكون من الأفضل أن تقوم النساء بهذه التمارين فقط تحت إشراف خبير.

اليوغا

بعد أيام أو أسابيع قليلة من الولادة، يمكن للمرأة إضافة بضع دقائق من اليوغا إلى روتينها ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن اليوغا يجب أن لا تضغط كثيرًا على الجسم أثناء ممارستها.

يمكن أن تكون اليوغا مفيدة في أن يكون لها تأثير إيجابي على الصحة العقلية وكذلك الصحة البدنية للمرأة بعد الولادة.

رفع الساق

قد يكون من السهل على النساء القيام بهذا التمرين بعد الولادة وللقيام بذلك، استلقِ أولاً بشكل مستقيم على سجادة التمرين وحافظ على التصاق يديك مباشرة بالأرض، الآن حافظ على أنفاسك طبيعية، قم بتصويب كلا الساقين لأعلى بحيث تتكون زاوية 90 درجة من الجسم، وثبت ساقيك في هذا الوضع لمدة 15 إلى 20 ثانية ثم عد إلى وضع البداية.

البراناياما

يمكن أن تكون ممارسة براناياما لبضع دقائق يوميًا مفيدة جدًا للنساء بعد الولادة، ويمكن أن يساعد هذا التمرين على وجه الخصوص في تقليل مخاطر الإجهاد.

تساعد هذه البراناياما في الحفاظ على هدوء العقل من خلال التركيز على مكان واحد كما أنها تحافظ على مسافة من التوتر.