5 حيل تساعد على إيقاف الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات

الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات لها حوافز قوية، وخاصة الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات، لأن الكربوهيدرات السكرية تزيد من مستويات هرمون الشعور بالسعادة في دماغك، والذي يسمى السيروتونين، مما يجعلك تتوق إلى المزيد من هذه السعادة، بمجرد أن تبدأ، يصعب إيقاف الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات.

وهناك بعض الحيل من شأنها أن تساعدك في التغلب على إيقاف الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات قبل أن تبدأ، وذلك حسب ما ذكره موقع «Eat This، Not That».

احتفظ بالرقائق بعيدًا عن الطاولة:

الأطعمة التي تسبب الرغبة الشديدة تسمى “الأطعمة المحفزة”، وإذا كانت تلك الأطعمة المحفزة بعيدة عن الأنظار ، فهي بعيدة عن الذهن. لذا ، قم بإخفاء الكيس من رقائق البطاطس في خزانة يصعب الوصول إليها. أو الأفضل من ذلك ، لا تدخلهم إلى المنزل، ويمكن استبدالها بوعاء من الفاكهة الطازجة.

اقرن الكربوهيدرات بالبروتين:

تقول إيمي جودسون أخصائية التغذية:”الكربوهيدرات هي واحدة من ثلاثة مغذيات كبيرة تحتاجها لصحة جيدة، ويحتاج جسمك إلى الكربوهيدرات للحصول على الطاقة ، ولكن إذا كنت تأكل الكربوهيدرات بمفردها ، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ، مما يؤدي إلى انخفاضه لاحقًا وتهيئتك لانهيار الطاقة”.

وأضافت: “عندما ينخفض ​​مستوى السكر في الدم ، غالبًا ما يشتهي الناس السكر ، ويضعهم على أفعوانية سكر الدم لبقية اليوم. من ناحية أخرى ، يساعدك البروتين على الشعور بالشبع بشكل أسرع والبقاء ممتلئًا لفترة أطول بعد الوجبة لأن ، بالمقارنة مع الكربوهيدرات والدهون ، فإن التحلل يستغرق وقتًا أطول “.

تقترح جودسون لذلك ، لتجنب الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات، تأكد من إقران هذه الكربوهيدرات ببعض البروتينات الخالية من الدهون مثل البيض المسلوق ، أو الجبن ، أو اللبن اليوناني ، أو حتى لحم البقر المقدد.

لا تجرم الكربوهيدرات:

اكتسبت الكربوهيدرات سمعة سيئة في التسبب في زيادة الوزن في السنوات الأخيرة ، لدرجة أن بعض الناس يحاولون تجنب كل الكربوهيدرات طوال الوقت.

ينصح معظم خبراء التغذية بعدم تشويه صورة أي طعام ، ويوصون باتباع نهج صحي، وامنح نفسك الإذن بتناول جميع أنواع الأطعمة.

تشير الأدلة العلمية والقولية إلى أن “الحرمان من الطعام الانتقائي على المدى القصير قد يزيد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام” ، وفقًا لمقالة عام 2020 The Psychology of Food Cracks: the Role of Food Depr.

التزم بنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات:

في حين أن التوقف المفاجئ عن جميع الكربوهيدرات من نظامك الغذائي من المرجح أن يزيد من الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات ، فإن التقليل التدريجي من تناول الكربوهيدرات والالتزام بنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات البسيطة يمكن أن يقلل بشكل فعال من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، وفقًا لبحث علمي.

قارنت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة Obesity التغيرات في الرغبة الشديدة في تناول الطعام والتفضيلات والشهية بين البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والذين اتبعوا نظامًا غذائيًا منخفض الدهون أو نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات لمدة عامين.

ووجد الباحثون أنه بالمقارنة مع اتباع نظام غذائي منخفض الدهون ، فإن أولئك الذين قللوا من تناول الكربوهيدرات لديهم انخفاض كبير في الرغبة الشديدة وتفضيلات الأطعمة عالية الكربوهيدرات والسكر مثل الحلويات والنشويات. أيضًا ، أفاد أخصائيو الحميات منخفضة الكربوهيدرات بأنهم شعروا بجوع أقل من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الدهون.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف:

تقول توبي أميدورةاخصائية التغذية ، إن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يسحق الرغبة الشديدة من خلال آليتين. أولاً ، “الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان ، وخاصة الفاصوليا والبازلاء والعدس والمكسرات والبذور يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول”.

وأضافت: “تساعد الألياف أيضًا في تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم ، مما يجعلها أكثر استقرارًا وقد تساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتتبع كمية الألياف التي تتناولها على مدار بضعة أيام لمعرفة ما إذا كنت تعاني من نقص، وأن معظم الناس يحصلون على أقل من نصف الكمية اليومية الموصى بها من الألياف ، ما بين 25 و 38 جرامًا في اليوم”.