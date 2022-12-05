5 طرق فعّالة لخسارة الوزن

يرغب الكثير من الأشخاص في معرفة أبسط الطرق لخسارة الوزن وأكثرها مباشرة للقيام بذلك.

وعلى الرغم من أنه لا أحد يهتم بعملية التمثيل الغذائي، وهي العملية التي من خلالها يحول الجسم ما تأكله أو تشربه إلى طاقة.

ولا يحول التمثيل الغذائي الطاقة فحسب، بل يزود جسمك أيضًا بالوقود الذي يحتاجه للتنفس والتحرك وهضم الطعام وتدوير الدم وإصلاح الأنسجة والخلايا التالفة.

ومع ذلك، يُعتقد أنه بعد سن العشرين، يبدأ التمثيل الغذائي في التباطؤ بشكل كبير، ما يزيد من صعوبة إنقاص الوزن والحفاظ على نمط حياة صحي. إذن، إليك خمس طرق لزيادة التمثيل الغذائي لديك ومواكبة قرار السنة الجديدة، وذلك وفق تقرير نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

1 – حافظ على رطوبتك

في الحياة العصرية السريعة اليوم، غالبًا ما ينسى الناس شرب الماء ويفضلون شرب المشروبات السكرية. هذه السوائل السكرية غنية بالسعرات الحرارية وتحتوي على سموم ضارة بجسم الإنسان. ومع ذلك، فإن عدم شرب كمية كافية من الماء يتعارض مع عملية إزالة السموم المثلى من الجسم.

ووفقًا لـ «Medical News Today»، يعد الماء ضروريًا لعملية التمثيل الغذائي الأمثل وقد يساعد في إنقاص الوزن. وان أفضل طريقة للتحقق من مستوى الماء لديك هي النظر إلى لون البول؛ فإذا كان واضحًا فأنت بخير، ولكن إذا كان لونه أصفر فيجب أن تشرب بعض الماء.

2 – أداء تمرين HIIT

كما يوحي الاسم، فإن التدريبات المتقطعة عالية الكثافة (HIIT) قصيرة وتنطوي على اندفاعات مكثفة للغاية من النشاط. يجمع تمرين HIIT بين تمارين الكارديو وتمارين القوة وفترات الراحة القصيرة.

وان أفضل شيء في تمارين HIIT هو أنها يمكن أن تساعدك على حرق الكثير من السعرات الحرارية.

3 – لا تفوت البروتين

يجب أن يكون البروتين عنصرًا أساسيًا في نظامك الغذائي لأن هضم البروتين يحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون أو الكربوهيدرات.

لن يساعد دمج البروتين في كل وجبة بنمو العضلات وإصلاحها فحسب، بل سيبقيك أيضًا ممتلئًا لفترة أطول.

ووفقًا لـ «Healthline»، يمكن أن يساعد تناول المزيد من البروتين أيضًا بتقليل الانخفاض في التمثيل الغذائي المرتبط بشكل متكرر بفقدان الدهون.

4 – رتب أولويات نومك

لا يساعد النوم الجيد ليلاً في التعافي بشكل أسرع فحسب، بل يساعد أيضًا في إنتاج الهرمونات.

إذ يمكن أن يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم في منع نوبات الشراهة غير المرغوب فيها التي يمكن أن تحدث عندما تكون محرومًا من النوم.

حاول الحصول على نوم جيد من ست إلى ثماني ساعات لتقليل المستويات المتزايدة من الكورتيزول؛ وهو هرمون التوتر المرتبط بالسمنة.

5 – تجنب اتباع نظام غذائي لفترات طويلة

يمكن أن يكون لاتباع نظام غذائي طويل الأمد تأثير سلبي على عملية التمثيل الغذائي. كثيرًا ما يستهلك الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا سعرات حرارية أقل، ما يجعل من الصعب على أجسامهم أداء المهام اليومية.

علاوة على ذلك، يفتقر النظام الغذائي الواحد إلى الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة أعضائنا. حيث تتمثل الاستراتيجية المثالية في استهلاك المزيد من الفواكه والخضروات والبروتينات الموسمية مع تقليل تناولك للحلويات والكربوهيدرات البسيطة والمشروبات الغنية بالسعرات الحرارية.