5 طرق مذهلة لحماية بشرتك من تلوث الهواء

أصبح تلوث الهواء مصدر قلق متزايد للبلدان في جميع أنحاء العالم في الآونة الأخيرة، فهو ضار للغاية لرئتينا، كما أنه يؤثر بشدة على بشرتنا، بسبب تلوث الهواء، يبدأ الجلد بفقدان رطوبته ويصبح عرضة للإصابة بأمراض مثل الوردية والأكزيما.

وفقا لموقع ” webmd” يمكن أن يسبب تلوث الهواء أيضًا مشاكل مثل البقع الداكنة والخطوط الدقيقة والتجاعيد على الوجه، لذا، إذا كنت قلقًا بشأن بشرتك، فيمكنك اتباع هذه النصائح لحمايتها من الآثار الضارة لتلوث الهواء:

حافظي على رطوبة بشرتك:

لحماية بشرتك من تلوث الهواء، من المهم أن تحافظي على رطوبتها، لذلك، حاول أن تشرب 3 لترات على الأقل من الماء كل يوم، عن طريق شرب الماء، يمكن لخلايا الجلد في جسمك أن تعمل بسلاسة ويمكن أيضًا أن تتعافى خلايا الجلد الميتة بسرعة، شرب كمية كافية من الماء ليس مفيدًا للبشرة فحسب، بل مفيد أيضًا للصحة العامة.

جربي ماسكات ومقشرات منزلية الصنع:

لمنع البشرة من تلوث الهواء والحفاظ على توهجها سليمًا، يمكنك صنع أقنعة ومقشرات منزلية باستخدام البابايا والقهوة والموز والحليب، لا يمكنهم حماية الجلد من تلوث الهواء فحسب، بل يساعدون أيضًا في جعله يتوهج.

ارتداء الكمامة:

يعتبر الدخان المنبعث من المركبات والمصانع من الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء، لذا، لحماية بشرتك، يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل الخروج من المنزل، حاول ارتداء ملابس بأكمام كاملة وتغطية وجهك بأقنعة أثناء الخروج.

استخدام زيوت الوجه:

بدلاً من استخدام المرطب، حاولي استخدام زيت الوجه أثناء الخروج لأنه أكثر فائدة للبشرة يعمل زيت الوجه كحاجز يمنع الملوثات من اختراق الجلد، لذلك، بمجرد تنظيف وجهك، من المهم تطبيق زيت جيد للوجه لأنه يساعد على ترطيب بشرتك وحمايتها من الآثار الضارة لتلوث الهواء.

تجنب التدخين:

ينتج عن الدخان المنبعث من منتجات التبغ جسيمات دقيقة، وهي من أخطر عناصر تلوث الهواء على صحة الفرد، كما أن للتدخين تأثير سيء على الأوعية الدموية، حيث يتسبب في ظهور التجاعيد في الوجه وبالتالي، إذا كنت مدمنًا على التدخين، فقد حان الوقت للتفكير في الإقلاع عنه.