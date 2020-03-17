5 عادات تجعلك فريسة سهلة لفيروس كورونا.. احذرها

تقوية الجهاز المناعي من أهم عوامل مكافحة فيروس كورونا المستجد. حيث عرض موقع “الكونسلتو” الطبي، 5 عادات خاطئة تضعف الجهاز المناعي وهي :

الإجهاد المزمن

توصلت دراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد المزمن يتعرض جهازهم المناعي للضرر، ما يجعلهم أقل قدرة على مكافحة عدوى الجهاز التنفسي.

تناول الأطعمة المصنعة

بعض الأبحاث أكدت أن هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة والألوان الصناعية والمواد الحافظة، والتي تضعف مناعة الجسم.

قلة النوم

عدم الحصول على قسط وافر من النوم، يعرضك للإجهاد الذي يؤثر على كفاءة الجهاز المناعي.

تناول الكحوليات

تعد الكحوليات من المشروبات التي تدمر الجهاز المناعي، حيث تتسبب في تعطيل وظائف الميكروبات المعوية التي تساعد مناعة الجسم على القيام بوظيفتها الحيوية.

التدخين

المركبات الكيميائية في التبغ تؤثر بالسلب على البطانة المخاطية الموجودة في الجهاز التنفسي فتصبح الرئة أقل قدرة على التخلص من السموم لتزيد فرص الإصابة بالأمراض التنفسية.