5 علامات تؤكد إصابتك بنقص الكالسيوم

يلعب الكالسيوم دورًا مهمًا في صحة العظام ونموها، هناك حاجة إلى الكالسيوم لأسنان صحية، وتجلط الدم، ولكي يعمل قلبك وعضلاتك وأعصابك بشكل صحيح، وفقًا لمركز الموارد الوطنية لهشاشة العظام وأمراض العظام ذات الصلة بالمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، أن 99٪ من الكالسيوم الموجود في جسمك موجود في عظامك وأسنانك، نتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي عدم الحصول على كمية كافية من الكالسيوم إلى الإصابة بهشاشة العظام ويزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بكسور العظام مع تقدمك في العمر وفقا لما نشره موقع ” eatingwell”.

ما هي كمية الكالسيوم التي تحتاجها في اليوم؟

التأكد من الحصول على كمية كافية من الكالسيوم أمر بالغ الأهمية لصحة جيدة، وفقًا للمكتبة الوطنية للطب، فإن الكالسيوم هو أكثر المعادن وفرة في جسمك ، ويشكل ما يصل إلى 2٪ من إجمالي وزن الجسم – حيث يحتوي الشخص البالغ في المتوسط ​​على 1200 جرام من الكالسيوم الموجود في أجسامهم، يعزز الكالسيوم أداء الخلايا السليمة، ويسمح للدم بالتخثر، ويدعم تقلص العضلات الأمثل وينظم عملية التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى ذلك، يعد الكالسيوم ضروريًا لصحة القلب من خلال المساعدة في الحفاظ على انتظام ضربات القلب والحفاظ على ضغط دم صحي، وفقًا لمقال نُشر عام 2019 في Nutrients.

تختلف كمية الكالسيوم التي تحتاجها حسب عمرك وجنسك، توصي الإرشادات الغذائية 2020-2025 للأمريكيين بأن يحصل البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 50 عامًا على 1000 ملليجرام من الكالسيوم يوميًا، يحتاج الرجال الذين يبلغون من العمر 51 عامًا فما فوق أيضًا إلى 1000 ملليجرام، بينما تحتاج النساء في عمر 51 عامًا فما فوق إلى 1200 ملليجرام.

يمكنك الحصول على كل الكالسيوم الذي تحتاجه من الطعام تشمل مصادر الكالسيوم الغذائية الأكثر شيوعًا منتجات الألبان مثل الحليب والجبن”، “مصادر الكالسيوم الأقل شيوعًا (لكنها لا تزال كبيرة) تشمل المصادر النباتية مثل الخضر الورقية مثل السبانخ واللفت، كما توفر الفاصوليا والبذور مصدرًا جيدًا للكالسيوم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الأطعمة، بما في ذلك الحليب غير المصنوع من الألبان وعصير البرتقال، مدعمة بالكالسيوم إذا لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من الكالسيوم من الطعام، فإن المكملات متوفرة ولكن، تحدث دائمًا إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل تناول أي مكملات جديدة.

5 علامات تدل على أنك قد تكون مصابًا بنقص الكالسيوم

1. عظامك هشة وضعيفة

السمة المميزة لنقص الكالسيوم هي الفقدان العام لصحة العظام، إذا كنت لا تستهلك كمية كافية من الكالسيوم، فسيقوم جسمك بتصفية الكالسيوم من عظامك وأسنانك للحفاظ على مستويات كافية من الكالسيوم في الدم، يمكن أن يتسبب نقص الكالسيوم في ضعف العظام وهشاشتها إذا تركت دون رادع، مما يزيد بشكل كبير من خطر الكسر وفرص الإصابة بهشاشة العظام.

2. أنت منهك طوال الوقت

يمكن أن يؤدي نقص كميات الكالسيوم الصحية إلى الشعور بالتعب، ولكن هذا ليس إرهاقًا عاديًا – إنها حالة مستمرة من انخفاض الطاقة والشعور بالضعف، تميل أعراض نقص كالسيوم الدم إلى أن تكون أقل وضوحًا وطويلة الأمد من نقص المغذيات الأخرى.

يتميز التعب المرتبط بنقص كالسيوم الدم بضباب الدماغ والدوخة والدوار والارتباك وصعوبة التركيز، نظرًا لأن ألياف العضلات والأعصاب تتطلب الكالسيوم، فإن عدم وجود ما يكفي من هذا المعدن الحيوي يؤدي إلى استنفاد الخلايا من مخزون الكالسيوم، مما يسبب الإرهاق والخمول.

3. تعانين من تقلصات وتشنجات عضلية

من العلامات الواضحة لنقص الكالسيوم تقلصات العضلات والتشنجات العضلية، مع تفاقم الأعراض بمرور الوقت، تصبح التشنجات العضلية شائعة بشكل متزايد (خاصة في الجزء الخلفي من أسفل ساقيك)، وقد تصاب بالعضلات المتيبسة والألم هذا لأن الكالسيوم ضروري لمساعدة العضلات على الانقباض والاسترخاء، وذلك في منشور 2018 في أفضل الممارسات والبحوث السريرية والغدد الصماء والتمثيل الغذائي، عندما تحرم عضلاتك من الكالسيوم، تصبح الخلايا العصبية غير مستقرة وتشتعل تلقائيًا، مما قد يؤدي إلى تقلصات عضلية مؤلمة.

4. لديك مشاكل تتعلق بصحة الفم

قد يتسبب نقص الكالسيوم في حدوث مشكلة لزيارتك القادمة لطبيب الأسنان، يساعد الكالسيوم، في الحفاظ على صحة أسنانك، كل ما تأكله وتشربه ينتج بكتيريا في فمك، مما يؤدي إلى تحلل المعادن في أسنانك، يمكن أن يساعد الحصول على كميات كافية من الكالسيوم في منع فقدان المعادن، بدون مستويات كافية من الكالسيوم، تستنفد أسنانك المعادن الضرورية للحفاظ على قوتها وصحتها، ما يثير القلق أكثر هو أن نقص الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى أمراض اللثة (التهاب اللثة والعظام المحيطة بأسنانك)، والتي تم ربطها بالسرطان، وفقًا لمقال نشر عام 2019 في مجلة طب الأسنان.

5. عدم انتظام ضربات القلب

يلعب الكالسيوم دورًا مهمًا في صحة القلب على سبيل المثال، يعد عدم انتظام ضربات القلب علامة شائعة على عدم كفاية مستويات الكالسيوم في الدم وهو سبب رئيسي للموت القلبي المفاجئ، وفقًا لمنشور عام 2017 في Clinical Medicine Insights: Cardiology . هذا لأن القلب عبارة عن عضلة وعندما لا تتلقى خلاياه ما يكفي من الكالسيوم، فإنها تتوقف عن العمل بشكل صحيح ويمكن أن تتسبب في حدوث تقلصات في عضلة القلب.