5 علامات تُشير إلى "تسميم" العلاقات الأسرية

حدّدت الاختصاصية في علم النفس الدكتورة يوليا كيريتسمان، خمس علامات تشير إلى تسميم العلاقات الأسرية.

وأشارت الاختصاصية إلى أنّ التواصل فترة طويلة مع الأشخاص المسمّين منهك ويؤدي إلى مشكلات في تقييم الشخص لذاته والآخرين وأحيانًا حتى إلى العنف المنزلي.

وأضافت: “تُخفى السمية في كثير من الأحيان، بمهارة خلف مظاهر الحرص والرعاية والاهتمام، لذلك قد يكون من الصعب اكتشافها. ووفقًا لها تشير إلى السمية الأسئلة والاستفسارات المستمرة من مثل- من اتصل بك ومن كان هناك خلال اللقاء. هذه الأسئلة تتحوّل مع مرور الوقت إلى السيطرة على شخصية الآخر”.

ووصفت كيريتسمان محاولة الشريك احتكار أحد الشريكين إدارة ميزانية الأسرة بمفرده بأنّها العلامة الثانية على السمية. كما أن الإساءة من خلال العنف، النفسي أو الجسدي، والإهانات والسخرية وإثارة الشعور بالذنب هي من علامات السمية أيضًا. وتؤكد على أنّ الأداة الرئيسية للعنف المنزلي هي التلاعب النفسي.

وأشارت الاختصاصية إلى أنّ العلامة الرابعة للسمية هي التذكير دائمًا بالنواقص والسلبيات لدى الآخرين، لافتة إلى أنّ السمية تسير جنبًا إلى جنب مع الأنانية، حيث أن الشخص الأناني يركز دائمًا على نواقص وسلبيات الآخرين لإخفاء نواقصه وسلبياته.

وأضافت: “العلامة الخامسة للسمية هي الغيرة، مشيرة إلى أنّ مثل هذا الشخص يحاول قدر الإمكان تقليل التواصل مع الآخرين بما فيهم الأقارب والأصدقاء المقربون. وغالبًا ما يتأرجح بين الصراخ والعدوانية وبين الخوف من الافتراق والظهور بمظهر الرعاية”.