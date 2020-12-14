5 فوائد صحية مذهلة لفاكهة الكاكا

فوائد صحية وغذائية مذهلة لفاكهة الخرمة المعروفة في عدد من الدول العربية باسم “الكاكا” أو “التين الكاكي”، أو” القاقا”، وتستخدم للوقاية من عدة أمراض لاحتوائها على عناصر غذائية متعددة.

وفيما يلي نقدم لكم فوائد فاكهة الكاكا للصحة والبشرة:

فوائد فاكهة الكاكا الصحية:

الوقاية من أمراض القلب:

تحتوي فاكهة الكاكا على عناصر غذائية مهمة لصحة القلب فهي غنية بمضادات الأكسدة ومنها الفلافونويد التي لها دور قوي في التقليل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

وأفادت دراسات بأن الكاكا تساعد على التقليل من الالتهابات، والتقليل من مستوى الكوليسترول في الدم مما يحافظ على القلب.

تقوية المناعة:

أفادت دراسة نشرها موقع “health line” بأن الكاكا غنية بفيتامين سي مما يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء المهمة في مواجهة الجراثيم والميكروبات والأمراض المعدية.

التقليل من ضغط الدم:

يمكنك تناول ثمرة من الكاكا للتقليل من معدل ضغط الدم المرتفع، إذ إنها غنية بالبوتاسيوم المهم في تنظيم ضغط الدم، مما يقلل التعرض ِإلى الجلطات والنوبات القلبية المفاجئة.

الحماية من السرطان:

تحتوي الكاكا على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السرطان، إذ إن مضادات الأكسدة لديها القدرة على مهاجمة الجذور الحرة التي تهاجم خلايا الجسم والقضاء عليها، فضلا على أن الكاكا تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، وفيتامين أ.

تعزيز الجهاز الهضمي:

بفضل الألياف الغذائية التي توجد في الكاكا فإنها تعزز الجهاز الهضمي وتحسن أداؤه، إذ إنها تساعد على تسهيل حركة القناة الهضمية والتخلص من السموم والفضلات، كما أنها تزيد من إفراز الأنزيمات الهاضمة فضلا على التخلص من حالات الإمساك، كما أنها تساعد في الحماية من التعرض إلى سرطان القولون.