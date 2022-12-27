5 فواكه يجب أن تتناولها في الشتاء.. اليكم التفاصيل

دائمًا ما تكون فرص الإصابة بالمرض خلال أشهر الشتاء مرتفعة نسبيًا مقارنة بأي موسم آخر بسبب درجات الحرارة المنخفضة، ومع ذلك إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه المليئة بالفيتامينات، فأنت على ما يرام.

وبحسب ما ذكره موقع “newsbytesapp”، إليك خمس فواكه يجب أن تتذوقها في الشتاء.

التفاح

التفاح غني بالألياف ومجموعة من المعادن والفيتامينات التي تجعله فاكهة مفيدة خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى أنه يحتوي على البكتين، وهو مفيد في تعزيز صحة الأمعاء، كما أن فيتامين سي الموجود فيه يعزز المناعة.

ويعتبر التفاح من الفاكهة الحمراء غنية أيضًا بالنحاس والحديد والبوتاسيوم والفيتامينات A و E و K والكربوهيدرات.

البرتقال

البرتقال عني بالفوائد والفيتامينات، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين ج ، مما يجعله ثمرة أساسية لتناولها خلال فصل الشتاء.

يحارب فيتامين سي الموجود فيه الالتهابات الخارجية ، وبالتالي، يحميك من الإصابة بالأنفلونزا والأمراض ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، تحافظ الفاكهة أيضًا على رطوبتك، وتتغذى بشرتك ضد جفاف الموسم.

الجوافة

الفاكهة الرائعة الأخرى التي يجب أن تتذوقها خلال فصل الشتاء هي الجوافة، وكما أنها غنية بفيتامين أ والبوتاسيوم وحمض الفوليك والألياف والنحاس، مما يجعله صحيًا وآمنًا للاستهلاك عند انخفاض درجة الحرارة، ويمكن أن يساعدك تناول الجوافة خلال فصل الشتاء أيضًا على منع تلف الخلايا والالتهابات.

إلى جانب ذلك، فهو غني بفيتامين C الذي يمنع نزلات البرد والإنفلونزا.

كيوي

الكيوي هو المفضل في فصل الشتاء وذلك لأنه مليء بالعناصر الغذائية التي تحافظ على دفئك وصحتك.

كما يحتوي الكيوي على فيتامين C والنحاس والمغنيسيوم والحديد إلى الكالسيوم والزنك والفوسفور والألياف ومضادات الأكسدة، إلى جانب حمايتك من العدوى، فإنه يعزز أيضًا صحة الجلد التي قد تتدهور خلال فصل الشتاء.

الرمان

الرمان غني بالألياف مما يساعدك على الهضم الذي يبطئ عندما تنخفض درجة الحرارة، كما أنه حاصل فيتامين سي المرتفع يبقيك بعيدًا عن نزلات البرد والإنفلونزا من خلال تعزيز جهاز المناعة لديك.

فائدة صحية أخرى يمكنك الحصول عليها من هذه الفاكهة هي قدرتها على تقليل إجهاد الجسم وزيادة الدم وشفاء الالتهابات والحفاظ على مستويات السكر في الدم.