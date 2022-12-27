5 مشروبات تحتوي على الكركم يجب أن تتناولها خلال فصل الشتاء

يجلب فصل الشتاء معه العديد من الالتهابات الفيروسية مثل السعال والبرد والخوف المروع من كوفيد-19، ويعتبر هذا الموسم بمثابة تذكير لتقوية المناعة لحماية أنفسنا من البرد والالتهابات البكتيرية.

الكركم من التوابل الرائعة المضادة للبكتيريا لإضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي، إلى جانب تقوية جهاز المناعة، فإنه يحافظ أيضًا على دفء جسمك.

وبحسب ما ذكره موقع “newsbytesapp”، هناك بعض المشروبات التي تحتوي على الكركم في فصل الشتاء:

عصير البرتقال والكركم واللبن بالفانيليا

لن يجعلك هذا العصير الصحي ممتلئًا لفترة طويلة فحسب، بل سيحميك أيضًا من الالتهابات الفيروسية، وسيعزز فيتامين سي الموجود في البرتقال مناعتك بينما تحافظ الخصائص المضادة للميكروبات في الكركم على الدفء.

امزج عصير البرتقال والجوز ولبن الفانيليا والعسل والكركم وخلاصة الفانيليا والموز والقرفة معًا حتى تصبح ناعمة، وتصب في كوب وتشرب على الفور.

الحليب بالكركم

يُعرف أيضًا باسم الحليب الذهبي، وقد استخدم حليب الكركم كعلاج قديم لعلاج الالتهابات الفيروسية، فهو معبأ بخصائص مضادة للالتهابات، هذا المشروب سوف يطور مناعتك، ويهدئ حلقك ويعزز صحتك العامة.

يُغلى القليل من الحليب ويُمزج في مسحوق الكركم ومسحوق القرفة والفلفل الأسود المطحون حديثًا، واتركه ينقع لمدة 10 دقائق.

عصير الزنجبيل والكركم

من أفضل أنواع العصائر التي يحتويها الكركم، ما عليك إلّا مزج 2.5 من الزنجبيل ونصف كوب موز والقليل من مسحوق القرفة والكركم مع كوب من الحليب، ويُفضل شرب هذا العصير في الصباح الباكر للحصول على أفضل النتائج.

شاي الليمون والكركم

معبأ بفيتامين C، خصائص مضادة للبكتيريا، مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، شاي الليمون والكركم يزيل السموم من الجسم، يحميك من الالتهابات الضارة، ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

اغلي الماء بمسحوق الكركم وحركيه لمدة خمس دقائق، ويُضاف الشاي ويُترك المزيج على نار خفيفة لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، يصفى المزيج ويضاف العسل وعصير الليمون ويخلط جيدا، ويقدم ساخنا.

ماء الكركم

هذا الماء يعمل على إزالة السموم، فما عليك إلا القيام بغلي الكركم في الماء مع بعض العسل أو الليمون لعمل مشروب مُنعش، ويُفضل تناول هذا المشروب في الصباح الباكر لتحسين المزاج.

ويعتبر من أشهر المشروبات التي يجب تناولها خلال فصل الشتاء، حيث يساعد على تدفئة جسمك وتعزيز صحة الأمعاء وتهدئة حلقك، فهو معبأ بالخصائص الطبية، كما أنه يعزز مناعتك.