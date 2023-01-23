5 نصائح للاستيقاظ منتعشاً في الشتاء

غالبا ما نشعر بالكسل عند الاستيقاظ من النوم في فصل الشتاء، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة والشعور بالبرودة، حيث يستيقظ بعض الأشخاص في حالة خمول راغبين في الحصول على غفوة.

وإذا كنت تستيقظ في الصباح لتجد أنك تشعر بالدوار لعدة ساعات بعد ذلك، فإليك أهم النصائح للاستيقاظ مع الشعور بالانتعاش صباحا، وفقا لصحيفة express البريطانية.

وكشفت الطبيبة البريطانية سو بيكوك، استشاري علم النفس الصحي، الخطأ الذي يمكن تعديله بسهولة والذي يسبب التعب بعد الاستيقاظ.

وقالت “سو”: “عندما نُجبر على الاستيقاظ على وقع جرس إنذار، تكون أدمغتنا أساسًا في حالة ما بين عدم اليقظة الكاملة، وعدم النوم تمامًا، وينتج عن هذا الشعور بالدوار والإرهاق الذي يمكن أن يستمر من بضع دقائق إلى عدة ساعات (وهو ما يُعرف باسم خمول النوم)”.

وأضافت: “الضغط على زر الغفوة بين أجهزة الإنذار يمكن أن يزيد من حدة مستويات التعب لدينا”.

وللمساعدة في تقليل مخاطر الخمول في الصباح، تنصح الدكتور بيكوك بعدم استخدام زر الغفوة، وأوصت: “تجنب وضع المنبه على” غفوة “والنهوض من السرير بمجرد استيقاظك، في النهاية، سوف تدرب نفسك على النهوض من السرير على الفور.”

كما توصي بترك “الضوء يدخل” أول شيء في الصباح، إن أمكن، قائلة: “الغرف المظلمة والمعتمة تحفز على النوم، لكنها تمثل مشكلة إذا كنت تكافح من أجل النهوض من السرير في الظلام”.

“بمجرد أن تستيقظ، قم بتشغيل المصابيح أو فتح الستائر لدعوة الضوء الساطع إلى غرفتك، يمكن أن يساعدك ذلك على الشعور بمزيد من اليقظة والاستيقاظ”، كما تنصح.

كما وضعت الدكتور بيكوك 3 نصائح مفيدة أخرى للشعور بالانتعاش عند الاستيقاظ من النوم.

تتمثل إحدى نصائحها في متابعة مكملات فيتامين (د) اليومية، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك.

قد يكون من المفيد أيضًا “الالتزام بروتين التمارين”، والذي يمكن أن يشمل المشي في الخارج، مما قد “يحسن نوعية النوم”.

من خلال الحصول على نوم أفضل، يتم تعزيز احتمالية الاستيقاظ والشعور بالانتعاش.

نصيحة الدكتور بيكوك الأخيرة هي “تقليل وقت الشاشة قبل النوم”، لأن “الضوء الأزرق المنبعث من هواتفنا وأجهزة الكمبيوتر المحمولة يمكن أن يؤثر على دورة النوم / الاستيقاظ لدينا”.

وأضافت: “من المهم أن تحاول تجنب استخدام أجهزتك لمدة ساعة على الأقل قبل الذهاب إلى الفراش، سيساعدك هذا على النوم بشكل أفضل لفترة أطول وستشعر بمزيد من الانتعاش في الصباح.”

نصائح للدكتور بيكوك

تجنب زر الغفوة

دع الضوء يدخل

زيادة مستويات فيتامين د

التزم بروتين التمرين

تقليل وقت الشاشات قبل النوم.

* تنبيه الاستيقاظ والانتعاش

كما يوصي العلماء في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة، بالاهتمام بثلاثة مجالات: النوم، والتمارين الرياضية ، ووجبة الإفطار.

وبتحليل سلوك 833 شخصًا على مدار أسبوعين، وجد الباحثون أن سر اليقظة هو النوم لفترة أطول.

العاملان الآخران المهمان هما تناول وجبة إفطار غنية بالكربوهيدرات المعقدة وممارسة الرياضة في اليوم السابق، وتم نشر نتائج البحث هذه في مجلة Nature Communications.