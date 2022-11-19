5 نصائح يومية للعناية بالبشرة خلال فصل الشتاء

تنقبض الغدد الدهنية والعرقية في جسمك والأوعية الدموية خلال فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة، ويشكل هذا العديد من الحواجز التي تحول دون بقاء بشرتك صحية ومتوهجة بشكل طبيعي، ولهذا السبب تحتاج البشرة إلى روتين يومي للعناية بها.

وباتباع هذه النصائح، يمكنك حماية بشرتك من الجفاف والحصول على بشرة صحية، وذلك حسب ما ذكره موقع “newsbytesapp”.

1-استخدم الماء الفاتر بدلًا من الماء الساخن

تجنبي الماء الساخن لأنه يجرد بشرتك من الزيت الواقي الذي يحافظ على الرطوبة، بدلًا من ذلك، استخدمي الماء الفاتر.

2-استخدمي منظفًا مرطبًا

يؤدي انخفاض درجة الحرارة إلى انخفاض مستويات الرطوبة في الهواء من حولنا، ويساعد استخدام كريم مرطب أو منظف في الحفاظ على ترطيب بشرتك الجافة، وتحمي المرطبات البشرة من الآثار الضارة للطقس البارد، كما أنه يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة دون ترك الجلد جافًا.

3-رطبي بشرتك كثيرًا

يؤدي التعرض للرياح الباردة خلال فصل الشتاء إلى جفاف الجلد، لذلك تذكري دائمًا ترطيب بشرتك، ويمكنك إضافة حمض الهيالورونيك والريتينول إلى روتين العناية ببشرتك لأنه يعمل بشكل رائع لملء بشرتك وتنعيمها.

4-اعتني بنظامك الغذائي

تناولي الكثير من الخضار والفواكه الموسمية، والتوت مصدر جيد للفيتامينات ومضادات الأكسدة، ومن المهم تناول الفراولة أو العنب البري أو الكرز، وسيحصل جسمك على العناصر الغذائية الأساسية للحفاظ على صحة بشرتك.

5-تمرني كثيرًا

قد يكون من الصعب التغلب على البرودة في فصل الشتاء وترك الدفء والراحة، لكن الاستيقاظ واتباع روتين التمرين ضروري إذا كنت تريد بشرة أكثر صحة.

تعمل التمارين الرياضية على رفع معدل ضربات القلب، والذي بدوره يضخ المزيد من الدم إلى جميع أعضائك، وبالتالي يعطي توهجًا للبشرة.