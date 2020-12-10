6 أطعمة ومشروبات لا يجب تناولها مع المضادات الحيوية

ينصح العديد من الخبراء على ضرورة اتباع النصائح الطبية بشأن الأطعمة التي يجب عدم تناولها عند تعاطي نوع معين من الأدوية خاصة المضادات الحيوية ، حيث يوجد بعض الأطعمة يمكن أن تقلل من الآثار الجانبية المعدية المعوية للأدوية وتشجع على الشفاء، وبعضها قد يزيدها سوءا أو يقلل من فعالية المضادات الحيوية.

لذا، فهناك 6 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها إذا كنت تتناول مضادات حيوية.

منتجات الألبان

يجب عدم تناول المضادات الحيوية مع الحليب، فيجب تناوله بالماء فقط، إذ يمكن أن تؤثر منتجات الألبان، بما في ذلك الحليب والجبن والزبدة والزبادي، على قدرة الجسم على امتصاص الدواء.

تجنب تناول منتجات الألبان بعد 3 ساعات على الأقل من تناول جرعة من المضادات الحيوية.

عصائر الفاكهة

وبالمثل، لا ينبغي تناول المضادات الحيوية مع عصائر الفاكهة، وخاصة عصير الجريب فروت؛ لأنها يمكن أن تمنع الجسم من التكسير وامتصاص الدواء بشكل صحيح.

والأطعمة المدعمة بجرعات عالية من الكالسيوم، مثل بعض عصائر البرتقال، قد تقلل أيضا من فعاليتها.

الكحول

تجنب شرب الكحول أثناء تناول المضادات الحيوية، حتى الاستهلاك المعتدل للكحول يمكن أن يسبب تفاعلات مع المضادات الحيوية إذا تم تناولها خلال 48 ساعة من بعضها البعض.

على سبيل المثال، يمكن أن تسبب المضادات الحيوية مثل تينيدازول وميترونيدازول الصداع وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها وآلام البطن والغثيان والقيء والدوخة والهبات الساخنة إذا تم تناولها مع الكحول.

السكريات والخميرة

قد يؤدي استخدام المضادات الحيوية إلى عدوى الخميرة لدى بعض المرضى، وخاصة النساء.

لذلك، يوصى بتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والخميرة لتجنب تغذية كائن المبيضات.

الحبوب الكاملة والمكسرات

يجب تجنب تناول الحبوب الكاملة والمكسرات لاحتوائهما على زيوت، تعمل على زيادة معدلات إفراز البكتيريا غير النافعة، التي تؤثر على مفعول المضاد الحيوي، وتؤدي إلى حدوث إسهال.

الأطعمة الغنية بالألياف

تناول الأطعمة الغنية بالألياف بعد تناول المضادات الحيوية قد يساعد في استعادة صحة الأمعاء.

وكذلك تقلل من نمو بعض البكتيريا الضارة، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الألياف الغذائية أيضا إلى إبطاء عملية الهضم وامتصاص المضادات الحيوية؛ لذلك يوصى بتجنب الأطعمة الغنية بالألياف أثناء العلاج بالمضادات الحيوية.