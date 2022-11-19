مرض السكري يحدث بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم، وعندما يصبح مزمنًا فإنه يتسبب في أضرار جسيمة للقلب والأوعية الدموية والعينين والكلى والأعصاب، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية هناك حوالي 422 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من المرض، وفي العقود الثلاثة الماضية ارتفع انتشار مرض السكري من النوع الثانى بشكل كبير في البلدان من جميع مستويات الدخل، بحسب موقع “تايمز أوف إنديا”.

التعرف على الأعراض ضروري لإدارة مرض السكري، من المهم للغاية ملاحظة أعراض مرض السكري من أجل الحصول على المساعدة الطبية في الوقت المناسب.

في حين أن مرض السكري من النوع 2 هو الأكثر انتشارًا، إلا أن معظم حالات هذا النوع من مرض السكري ترجع إلى قلة النشاط البدني وزيادة وزن الجسم.

غالبًا ما تكون أعراض مرض السكري صامتة وخفية للغاية لدرجة أن الناس غالبًا ما يخطئون في اعتبارها شيئًا آخر، في ضوء عادات نمط حياتك ، يجب أن تنتبه دائمًا لأي نوع من العلامات التي تحدث في جسمك.

6 أعراض صامتة لمرض السكر عند البالغين

1- جلد غامق وسميك على الرقبة

يعد الجلد الغامق والسميك حول منطقة الرقبة من أكثر أعراض مرض السكري غرابة ويبدو هذا الاختلاف في جلد الرقبة في الغالب مثل بقع داكنة وسميكة من الجلد موجودة في الغالب في تجاعيد الجلد وسيبدو الجلد حول العنق مختلفًا.

2- التهابات متكررة

علامة أخرى من علامات مرض السكري هي العدوى المتكررة، يضر مرض السكري بجهاز المناعة في الجسم ويجعله عرضة للإصابة بالعدوى بسهولة.

مريض السكري أكثر عرضة للإصابة بالعدوى المهبلية وعدوى الخميرة والتهابات المثانة والتهابات الجلد في الغالب، إذا كنت قد أصبت بالعدوى مؤخرًا، فقم بإجراء فحص دمك.

3- تغييرات في الرؤية

يمكن أن يكون التغيير المتكرر والهائل في الرؤية أحد أكبر مؤشرات مرض السكري أولئك الذين يعانون بالفعل من مشاكل في الرؤية قد لا يجدونها غريبة، ولكن إذا تغيرت رؤيتك بوتيرة أسرع، فقم بفحص مستوى السكر في الدم.

ليس فقط مشاكل في الرؤية، يمكن أن تحدث العديد من المضاعفات الأخرى بسبب مرض السكري يمكن أن تجعل عينيك جافة، أو يجعل رؤيتك ضبابية.

4- سوء المزاج

يرتبط التهيج والحالات المزاجية السيئة بمرض السكري ويظهر تغير في الحالة المزاجية أثناء انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم وارتفاع مستويات السكر في الدم.

هذا يمكن أن يجعلك عصبيًا ومشوشًا وأحيانًا لن تكون أنت إذا شعرت بتغيير في عادتك أو إذا أشار إليك شخص آخر بذلك، تصرف بناءً على ذلك.

5- فقدان الوزن

يمكن أن يكون فقدان الوزن غير المبرر مرتبطًا بعدة أمراض، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من مرض السكري في عائلتك، فمن المستحسن للغاية فحص مستوى الجلوكوز في الدم إذا لاحظت انخفاضًا حادًا في الوزن.

في مرض السكري، لا تحصل خلايا الجسم على الجلوكوز للحصول على الطاقة مما يؤدي إلى حرق الدهون وكتلة العضلات، ما يؤدي إلى انخفاض الوزن.

6- حكة وتقشير للجلد

بسبب مرض السكري، تتضرر الأوعية الدموية نتيجة لذلك يتم تقييد الدورة الدموية للأطراف المختلفة، قد يؤدي ذلك إلى جفاف الجلد مما يؤدي في النهاية إلى الحكة والتقشير.