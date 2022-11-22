6 خطوات لتقوية جهاز المناعة خلال فصل الشتاء

هناك الكثير من المكملات الغذائية والمنتجات التي تساعد في تعزيز المناعة، لكن دعم جهاز المناعة الصحي أكثر تعقيدًا من تناول مزيج من الفيتامينات والمعادن في حبوب أو مسحوق.

يعمل جهازك المناعي في توازن دقيق للغاية، يجب أن يكون قويا ومتطورا بما يكفي لمحاربة مجموعة متنوعة من الأمراض والالتهابات، ولكنها ليست قوية لدرجة أنها تبالغ في رد فعلها دون داع، لتحقيق ذلك، يتم التحكم فيه بشدة من خلال العديد من المدخلات واستجابة لما يحدث داخل جسمك، وفقا لموقع ” healthsite”.

من محاربة البرد إلى الأنفلونزا إلى كورونا، هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تزويد جهاز المناعة لديك بما يحتاجه ليعمل على النحو الأمثل، لا شيء منها ينطوي على تناول مكملات.

فيما يلي 6 طرق مدعومة علميًا لبناء نظام مناعة قوي وصحي والحفاظ عليه:

1. البقاء على اطلاع باللقاحات الموصى بها:

يعني نظام المناعة القوي الاستفادة من أفضل ما لدينا لحماية أنفسنا من الأمراض الضارة: اللقاحات.

نظام المناعة لديك ذكي، لكن اللقاحات تدربه على أن يكون أكثر ذكاءً، مما يساعده على تعلم كيفية التعرف على بعض الأمراض المسببة للأمراض ومكافحتها.

2. الحفاظ على نظام غذائي صحي:

كما هو الحال مع معظم الأشياء في جسمك، فإن اتباع نظام غذائي صحي هو مفتاح نظام المناعة القوي، وهذا يعني التأكد من تناول الكثير من الخضار والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.

عندما يحتوي جسمك على كميات كافية من المغذيات الدقيقة الموجودة في هذه الأطعمة، فإنه يساعد في الحفاظ على توازن نظام المناعة لديك”.

3. ممارسة الرياضة بانتظام:

لا يقتصر النشاط البدني على بناء العضلات ومساعدة نفسك على التخلص من التوتر فحسب، بل هو أيضًا جزء مهم من التمتع بالصحة ودعم نظام المناعة الصحي، ممارسة تمرين متوسط ​​الشدة يحرك الخلايا المناعية خارج العظم إلى مجرى الدم، كما أنه يساعد في نقل الخلايا المناعية الموجودة بالفعل في مجرى الدم إلى الأنسجة.

4. شرب الماء:

يلعب الماء العديد من الأدوار المهمة في جسمك، بما في ذلك دعم جهاز المناعة، فالماء مهم لأن الدم الذى يحتوى على خلايا مناعية، يحتاج إلى الماء من أجل التدفق للدوران في جميع أنحاء أجسامنا”.

حتى إذا كنت لا تمارس الرياضة أو تتعرق، فأنت تفقد الماء باستمرار من خلال أنفاسك، وكذلك من خلال حركات البول والأمعاء، للمساعدة في دعم جهاز المناعة لديك، تأكد من استبدال الماء الذي تفقده بالماء الذي يمكنك استخدامه، والذي يبدأ بمعرفة ما يجب أن يكون عليه استهلاكك اليومي من الماء.

5. احصل على قسط كافي من النوم:

من المؤكد أن النوم ليس عملية نشطة، ولكن هناك الكثير من الأشياء المهمة التي تحدث في جسمك عندما لا تكون مستيقظًا، فالنوم مهم لوظيفة المناعة وتوازن الجهاز المناعي”.

لمنح جهازك المناعي أفضل فرصة لمحاربة العدوى والمرض، من المهم معرفة مقدار النوم الذي يجب أن تحصل عليه كل ليلة، بالإضافة إلى الخطوات التي يجب اتخاذها إذا كان نومك يعاني.

6. التقليل من التوتر:

سواء كان ذلك سريعًا أو يتطور بمرور الوقت، فمن المهم أن تفهم كيف يؤثر الإجهاد المزمن على صحتك، يمكن أن يكون للتوتر تأثير ثانوي على مدى كفاءة عمل الجهاز المناعي إذا أدى إلى اضطرابات النوم، والميل إلى تناول طعام صحي أقل، وتقليل تناول الماء، وممارسة التمارين الرياضية بشكل أقل تكرارًا وأكثر من ذلك.

يختلف التوتر من شخص لآخر، وكيف نقوم بتخفيفه أيضًا، نظرًا للتأثير الذي يمكن أن يحدثه على صحتك، من المهم معرفة كيفية تحديد الإجهاد، وسواء كان التنفس العميق أو التأمل أو الصلاة أو التمرين، يجب عليك أيضًا التعرف على الأنشطة التي تساعدك على تقليل التوتر.