6 مشروبات وأطعمة تسبب العطش في شهر رمضان

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يشعر البعض بعطش شديد أثناء فترة الصيام في شهر رمضان، وخاصة في فصلي الصيف والربيع حيث يصل عدد ساعات الصوم إلى 15 ساعة، وقد تشكل بعض المأكولات والمشروبات سببا في الشعور بالعطش أثناء هذه الفترة.

عدد موقع “صحتي”، 6 أطعمة ومشروبات تسبب العطش، يمكن للصائم أن يتجنبها من أجل تجنب الشعور بالعطش الشديد أثناء فترة الصيام.

ومن أهم هذه الأطعمة والمشروبات:

الكافيين:

تسبب المشروبات التي تحتوي على الكافيين زيادة إدرار البول الأمر الذي يُقلل من نسبة الماء في الجسم وبالتالي الشعور بالعطش.

الملح:

الملح يزيد الشعوربالعطش بشكل كبير نتيجة ارتفاع تركيزه، وخاصة أن الكثير من الأطعمة تحتاج إلى ملح مثل المخللات والزيتون وغيرها وهذا يسبب الشعور بالعطش خلال النهار.

السكر:

يعمل السكر والحلويات أيضا على زيادة الشعور بالعطش، خصوصا إذا تناولها الشخص على وجبة السحور، تتسبب في تقليل نسبة الماء في الجسم.

التوابل والبهارات:

ينصح بالتقليل من استخدام التوابل والبهارات في الأطعمة التي نتناولها خصوصا على وجبة السحور، لأنها تزيد من امتصاص الجسم.

المشروبات الغازية:

وهي تسبب انتفاخا في البطن وتكون الغازات فيه، وفيها سكريات، وبشكل عام تسبب العطش.

يؤدي تناول المشروبات الغازية إلى الشعور بالعطش.