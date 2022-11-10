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6 نصائح للحفاظ على قوة ذاكرتك

منذ ساعتين
الدماغ- تعبيرية

الدماغ- تعبيرية

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عملية فقدان الذاكرة تبدأ في وقت مبكر من العمر، وقد تصلك أعراض فقدان الذاكرة وأنت في عمر الثلاثين عامًا، ومع تقدمك في السن يزداد الوضع سوءًا.

وبينما نتمتع بمعدلات أقل من أمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع معينة من السرطان مقارنةً بالجيل السابق، إلا أن الأرقام تسير في الاتجاه الآخر عندما يتعلق الأمر بالضعف المرتبط بالدماغ.

ورغم أن فقدان الذاكرة يُعتبر بمثابة شكوى صحية شائعة، وخاصةً لدى كبار السن، إلا أن الخرف ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة، ولا يُحكم على كبار السن بالنسيان.

وشارك الحساب الرسمي لهيئة الصحة بدبي عبر “تويتر” 6 نصائح للمحافظة على قوة ذاكرتك:

– الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم

– ممارسة الألعاب المحفّزة للذاكرة

– تخصيص وقت للتأمل

– تناول مكملات زيت السمك إذا نصح الطبيب بذلك

– تناول كمية قليلة من السكر المضاف

– الحفاظ على وزن صحي

وعندما يأتي الأمر للطعام الذي تتناوله، يُنصح باتباع بروتوكول “SHARP” الغذائي، والذي يتمثل في خفض استهلاك السكر، وإبقاء الجسم رطبًا، وإضافة المزيد من أحماض “أوميغا 3” الدهنية من الأطعمة.

ويجب تذكرّ أنه من الضروري منح الأولوية للنوم بانتظام، وممارسة التمارين الرياضية.

ويُنظّم النوم الذاكرة، بينما يضخ النشاط البدني بعض المواد في الدماغ التي تعمل كسماد في خلاياه لنموها.

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