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7 أسباب لتُضيف البقوليات إلى نظامك الغذائي!

منذ 40 دقيقة
البقوليات

البقوليات

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تعتبر البقوليات – الفول والبازلاء والفاصوليا والعدس والحمص وغيرها، لذيذة وصحية من جميع النواحي، وفقا للدكتور ألكسندر مياسنيكوف، حيث يشير إلى أن هناك سبعة أسباب لإدراج البقوليات في النظام الغذائي:

الأول: البقوليات هي مصدر 30-40 في المئة من البروتين النباتي. لهذا السبب يحبها النباتيون وخصوصاً فول الصويا. مع أنها لا تحتوي على فيتامين В12 كاللحوم.

الثاني: البقوليات غنية بالحديد وفيتامين А والزنك والكروم والمغنيسيوم.

الثالث: تحتوي البقوليات على مؤشر منخفض لنسبة السكر. لذلك هي مفيدة جداً لمرضى السكري. وعموماً يجب أن تشكّل البقوليات ربع النظام الغذائي للأشخاص الذين لديهم ميل للإصابة بداء السكري.

الرابع: البقوليات منخفضة السعرات الحرارية، لذلك يمكن تناولها كل يوم، ولكن بشرط ألا يتجاوز محتوى الكمية التي تؤكل 2000 سعرة حرارية.

الخامس: اللوبياء هي أحد أنواع البقوليات الذي يحتوي على مادة البوليفينول التي لها خصائص مضادة للسرطان.

السادس: تشير نتائج بعض الدراسات التي أجريت أخيراً إلى أن البقوليات مفيدة للأشخاص المصابين بالنقرس.

السابع: تُفيد البقوليات في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم. لذلك يجب أن تكون ضمن نظام غذائي منخفض الملوحة وغني بالخضار والفواكه والألياف الغذائية، وكذلك البروتين والبوتاسيوم من البقوليات.

ويضيف أنه لتخفيض تكوّن الغازات من تناول البقوليات يمكن تناول أدوية محتوية على الزموث. ولكن في الواقع هذا العنصر لا يقلّل من تكون الغازات، بل يزيل الرائحة فقط.

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