إذا كان الجلوس لفترة طويلة جزءًا من نمط حياتك، فقد حان الوقت لإجراء بعض التغييرات لتجنب المشكلات الصحية، ومن أجل نمط حياة صحي، يجب أن نبذل جهدًا لتجنب الجلوس فترات طويلة ويوصي الجميع بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يومياً، في هذا التقرير نتعرف على 7 أشياء تحدث لجسمك بسبب الجلوس لفترة طويلة، بحسب موقع “Health”.

علامات الجلوس لفترات طويلة في وضعية واحدة:

1. تورم في القدمين والساقين:

تراكم السوائل في الساقين بسبب الجلوس لفترة طويلة جدًا يمكن أن يؤدي إلى وذمة الساق وخطر الإصابة بجلطات الدم في الحالات القصوى.

في بعض الأحيان، يكون تراكم السوائل في الساقين مصحوبًا بتحول السوائل إلى الجزء العلوي من الجسم، مما قد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم ومشاكل في التنفس والنوم.

2. التهاب الوركين والظهر:

عندما تجلس لفترة طويلة، ألا تشعر بألم في وركيك وظهرك؟ هذا لأنك تميل إلى الاعتماد على الحدبة الإسكية، وفقًا لـ Harvard Health Publishing تسمى أيضًا “عظام الجلوس” ، وهي الأجزاء العظمية في أسفل منطقة الحوض.

أيضًا عندما نجلس لفترة طويلة، فإنه يضع ضغطًا على أسفل ظهرك، وأعصابك، وعضلاتك، وأوتارك، وحتى الجراب الإسكي هذه أكياس مليئة بالسوائل بالقرب من العظام الإسكية.

3. زيادة الوزن:

يمكنك ببساطة الشعور بالدهون الزائدة وتضيق ملابسك الخمول هو أحد الأسباب الرئيسية للسمنة، وممارسة الرياضة بانتظام وتناول الطعام الصحي هما السبيلان الوحيدان لمكافحتها.

4. التعب والإرهاق الزائد:

التعب هو أكثر من مجرد الشعور بالنعاس أو التعب هذا الشعور بالإرهاق يمكن أن يقطع الحياة اليومية.

قلة النوم أو النشاط البدني المفرط أو اتباع نظام غذائي غير صحي يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق بعيدًا عن الجلوس لفترة طويلة.

5. الإجهاد المرتبط بوضعية الجسم السيئة:

يمكن أن تؤدي الوضعية السيئة إلى توتر في رقبتك وأعلى ظهرك وكتفيك، مما يؤدي إلى صداع، لذا تجنب الجلوس في وضع واحد لفترة طويلة، ويجب عليك أيضًا تجنب وضعية الجسم السيئة أثناء العمل.

6. قلة التركيز:

قد تشعر بقلة التركيز بسبب آلام الجسم بصرف النظر عن إجهاد العينين والعقل الشارد، قد يصعب عليك التركيز على عملك أو أي شيء عندما يشتت ذهنك أو تتوتر عيناك أو يتألم جسمك.

7. زيادة خطر الإصابة بالأمراض:

يمكن أن تزيد قابليتك للإصابة بأمراض مثل مرض السكري والسرطان والقلب، وفقًا لجمعية السكري الأمريكية، فإن الجلوس لفترة طويلة يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة وحتى الموت المبكر.

كيف تتجنب الآثار الجانبية للجلوس لفترة طويلة؟

اتبع هذه الخطوات البسيطة لتحسين الدورة الدموية وتخفيف آثار الجلوس لفترات طويلة:

1. المشي أكثر

إذا استطعت، قف وتحرك أو اذهب للتمشية كل ساعة لا يجب أن يكون ذلك لفترة طويلة هذا سوف يفصل اليوم ويساعد في الحفاظ على التركيز سيسمح هذا أيضًا للعضلات بالتحرك من موضعها عندما تتغلب على نمط حياتك المستقر، ستشعر بألم أقل.

2. تمارين التمدد والإطالة

يمكنك أيضًا ممارسة تمارين الإطالة أثناء الوقوف لأن ذلك سيخفف من توتر العضلات ويسمح لجسمك بإعادة الضبط قبل أن تجلس مرة أخرى.