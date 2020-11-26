7 علامات تنذرك بإصابة وشيكة بالأزمة القلبية

تعتبر الأزمات أو النوبات القلبية من الأسباب الرئيسة للوفاة في جميع أنحاء العالم، إلا أن هناك أعراضًا يجب أن تكون على دراية بها والتي تُنذر بإصابة وشيكة بالأزمة القلبية، وهي:

ضيق في التنفس

يمكن أن تسبب النوبات القلبية انخفاضًا بقدرة القلب على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل صحيح، لذا يتراكم الدم في الأنسجة مثل الرئتين، ما يجعل من الصعب على الرئتين العمل وهو ما يتسبب بضيق التنفس.

الحموضة

تتسبب النوبات القلبية بحرقة المعدة، وحتى إذا تحسن الألم بعلاج عسر الهضم، مثل مضادات الحموضة، سيبقى خطر النوبة القلبية موجودًا.

آلام الصدر

يختلف ألم النوبة القلبية من شخص لآخر، إلا أن ألم الصدر المرتبط بالنوبة القلبية لا يكون حادًا بل يكون أشبه بالشعور بالضغط والثقل، ويصف العديد من المرضى هذا الشعور كما لو كان فيلًا يجلس على صدورهم.

التعرق

إذا كنت تتعرق مع ألم في الصدر، فهذا يزيد من احتمالية إصابتك بنوبة قلبية، ويوصف هذا النوع من التعرق بأنه ”عرق بارد“.

القيء

يعد تزامن القيء مع ألم في الصدر أو ضيق في التنفس أمرًا مقلقًا، ويُعتقد أن السبب وراء ذلك هو تلف عضلة القلب، لذا يلزم الانتقال بسرعة إلى الطوارئ في حال كان القيء مصحوبًا بألم في الصدر.

آلام الذراع

يعد ألم الصدر الذي يمتد للذراع اليسرى أحد الأعراض الشائعة للنوبة القلبية، وعادة ما يصف المرضى الألم بأنه ثقل أو وجع.

انتفاخ أوردة العنق

يضخ القلب الدم في جميع أنحاء الجسم، وفي حالة وجود خلل في العملية عند الإصابة بنوبة قلبية، يتوقف ضخ الدم، وهو ما يتسبب بعودة الدم إلى الأوردة، مما يؤدي إلى انتفاخ أوردة الرقبة.