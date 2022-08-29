7 فواكه مناسبة لنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

ينتظر الكثير من الناس فصل الصيف للاستمتاع بمذاق الفواكه اللذيذة المتنوعة، وعلى الرغم من فوائدها الكبيرة نظرًا لاحتوائها على الألياف والمعادن والفيتامينات، فإنّ معظم الفواكه تحتوي على نسب كبيرة من السكّر تجعلها غير مناسبة للأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية لخسارة الوزن.

في هذا الإطار، تقدّم مجلة “فرويندين” الألمانية بعض أنواع الفاكهة المعروفة بمحتواها المنخفض من الكربوهيدرات.

الفراولة

تعدّ الفراولة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، فضلًا عن دورها في خفض مستوى السكر في الدم بمحتواها العالي من الألياف الغذائية، وتدعيمها لصحة القلب والأوعية الدموية، هذا كله بالإضافة إلى المحتوى المنخفض من الكربوهيدرات.

توت العليق

تحتوي 100 غرام من توت العليق فقط على 4.8 غرام من الكربوهيدرات.

الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو من الثمار المثالية للأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، حيث يحتوي كل 100 غرام من الأفوكادو على 3.5 غرام فقط من الكربوهيدرات.

المشمش

يحتوي المشمش على حوالي 4 غرامات من الكربوهيدرات و17 سعرة حراريا.

البطيخ

يعتبر البطيخ من الفواكه المهمة للجسم في فصل الصيف بسبب محتواه العالي من السوائل والألياف فضلًا عن المحتوى المنخفض جدا من الكربوهيدرات.

الكيوي

يمكن للكيوي تغطية احتياجات أجسامنا من فيتامين C فضلًا عن أنه مناسب لراغبي إنقاص الوزن بسبب أنه يحتوي على 11 غرام فقط من الكربوهيدرات.

البرتقال

يحتوي 100 غرام من البرتقال على 8.3 غرام من الكربوهيدرات.