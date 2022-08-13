8 فوائد صحية مذهلة للبقدونس

البقدونس هو العشب الذي كان موجودا دائما، وأحيانا علق في أسنانك، وما زلت ربما لم تهتم به كثيرا، ولم يحصل على هالة الأطعمة الخارقة التي نالتها خضروات مثل اللفت والسبانخ.

لكن ليس من المؤكد أنك ستستمر في النظر إليه بهذه الطريقة بعد أن تكتشف كل الفوائد التي يمكن أن يجلبه لك البقدونس، وفق موقع healthy.walla.

قررنا تسليط الضوء على البقدونس والتحقق من الفوائد الصحية التي يمكن الحصول عليها منه، واكتشفنا أن هناك الكثير منها:-

1. يقلل الالتهاب

الالتهاب من أكثر الأعراض العامة ضررا، لأنه عامل مساهم في تطور العديد من الحالات الطبية ويضعف الجسم.

يحتوي البقدونس على العديد من مضادات الأكسدة مثل فيتامين C وA وE التي تساعد في تقليل الالتهاب، والفلافونويدات التي تقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة بما في ذلك السرطان وتصلب الشرايين وألزهايمر ومرض باركنسون وغيرها.

2. يقوي العظام

يحتوي البقدونس على فيتامين K، في الواقع، ستوفر لك كمية من حوالي عشرة سيقان الحصة اليومية الموصى بها من الفيتامين.

ضمان تناول كمية كافية من فيتامين K يحمي العظام من الكسور، لأن هذا الفيتامين مسؤول عن البروتين المستخدم في بناء العظام وتجلط الدم.

3. يمنع التجاعيد ويفيد البشرة

قد يفيد تناول البقدونس مظهر الجلد. فهو غني بفيتامين C الضروري لإنتاج الكولاجين في الجسم، وهي المادة التي تخلق بنية ومرونة الجلد وتساعد على تنعيم التجاعيد الدقيقة.

4. يساعد على الهضم

يساعد البقدونس على الهضم ويقلل أيضا من في المعدة، وذلك لاحتوائه على مركبات طبيعية تساعد في التخلص من الغازات من الجسم.

5. ينعش النفس

إذا كنت عالقا دون علكة أو حلوى النعناع بعد وجبة شديدة النكهة وترغب في تحسين رائحة الفم الكريهة قليلا، فحاول مضغ بعض أوراق البقدونس.

البقدونس فعال جدا في القضاء على الروائح الكريهة وخاصة رائحة الثوم والبصل. فقط لا تنس التحقق بعد ذلك من عدم وجود خضار عالقة في أسنانك.

6. يساعد في التهابات المسالك البولية

إذا كنت تعاني من التهابات المسالك البولية المتكررة، فحاول إضافة المزيد من البقدونس إلى نظامك الغذائي.

يحتوي البقدونس على مكونات كيميائية تشجع على تقلصات عضلات الأمعاء والمثانة والرحم.

لذلك، قد يساعد أيضا في علاج التهابات المسالك البولية واضطرابات المعدة وحتى آلام الدورة الشهرية.

7. يحافظ على الرؤية

البقدونس يحتوي على فيتامين A، والذي يعتبر استهلاك كمية كافية منه مهما بشكل خاص لصحة العين والرؤية الطبيعية، ومن بين أمور أخرى مشاكل جفاف العين والعمى الليلي وإعتام عدسة العين.\

8. يقي من أمراض القلب

يحتوي البقدونس على حمض الفوليك الذي يساعد على تنظيم المستويات الطبيعية من حمض أميني يسمى هوموسيستين، وهذا مهم لأن المستويات العالية من الحمض ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

على غرار فيتامين C، يعتبر حمض الفوليك أيضا حساسا للحرارة، لذا للحصول على هذه الفائدة، من المهم تناول البقدونس الطازج، وعدم إضافته إلى الأطباق فقط.