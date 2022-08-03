8 فوائد مذهلة للبصل الأحمر لم تكن تعرفها من قبل!

يتميز البصل الأحمر بقدرته على المساعدة في مكافحة الجراثيم والالتهابات، كما تعمل الزيوت فيه على الحد من شدة السعال والشفاء من نزلات البرد.

ويخفف هذا النوع من البصل الحساسية التي تصيب الجسم، لاحتوائه على مادة تساعد في تثبيط عمل الهرمونات المنشطة للحساسية التي يرافقها الحكة وسيلان الأنف. كما يحافظ على صحة القلب والأوعية والشرايين.

إليكم أبرز فوائد البصل الأحمر لجسم الإنسان:

1- غني بمضادات الأكسدة

يتميّز البصل الأحمر بأنه غني بمضادات الأكسدة أكثر من بقية أنواع البصل، حيث يحتوي على مادة الأنثوسيانين (Anthocyanin) التي تعطيه لونه الآخر، والتي تساعد على الوقاية من أمراض القلب وأنواع من السرطان، كما تساهم في الحفاظ على الذاكرة وحماية المسالك البولية وإبطاء شيخوخة الخلايا.

2- تخفيض ضغط الدم

وجدت عدة دراسات أُجريت على الحيوانات أن مادة الكيرسيتين (Quercetin) الموجودة في البصل تساعد في الحد من ارتفاع ضغط الدم، كما أثبتت دراسات أخرى على البشر نتائج مماثلة. ويشير الخبراء إلى أنه من بين أنواع البصل المختلفة، فإن البصل الأحمر هو النوع الذي يحتوي أعلى كميات من مادة الكيرسيتين.

ونظرا لخصائصه المضادة للأكسدة، فإن الكيرسيتين يساعد أيضا في حماية الخلايا من الأكسدة ويحارب تشكل الأورام الخبيثة، كما أنه يعزز الدورة الدموية، وله تأثير مضاد للالتهابات والحساسية.

3- تنظيم مستويات السكر

يعتبر البصل الأحمر فعالا في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، بفضل ما يحتويه من مواد لها تأثيرات خافضة لسكر الدم وتحفز إفراز عصارة البنكرياس.

4- تحسين الهضم

يعزز البصل الأحمر عملية الهضم ويساعد في مقاومة الإمساك ومنع الطفيليات المعوية، وذلك بفضل مادة الكيرسيتين. وتعزز الألياف الموجودة في البصل الأحمر عملية الهضم، وتساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء. ويحتوي البصل الأحمر نوعا من الألياف القابلة للذوبان تسمى “أوليجوفركتوز” (oligofructose) التي تعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

5- مضاد للسرطان

أكدت دراسات مختلفة أن القشرة الخارجية للبصل الأحمر غنية بمجموعة من مركبات الكبريت والكيرسيتين والسيلينيوم، وهي مواد تساعد على الوقاية من أنواع من السرطان بفضل خصائصها المضادة للأكسدة.

6- تعزيز المناعة

البصل الأحمر غني بمركبات الكبريت التي تعطيه رائحته وطعمه المميزين. ويساعد البصل على تعزيز المناعة عبر إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء والبيضاء، كما أنه مفيد جدا في القضاء على الجراثيم والفطريات.

7- مضاد للإنفلونزا

يُعد البصل أحد العلاجات الطبيعية والفعالة لنزلات البرد والإنفلونزا واحتقان الأنف، لأنه يسهل عملية التخلص من البلغم ويخفف السعال ويساعد على تنقية الجهاز التنفسي ومقاومة الفيروسات والجراثيم.

8- صديق للبشرة

ترتبط مركبات الكبريت الموجودة في البصل الأحمر بتعزيز صحة البشرة، ويمكن استخدامه موضعيا للحد من تجاعيد الوجه والقضاء على حب الشباب وتحفيز بصيلات الشعر والقضاء على قشرة الرأس.