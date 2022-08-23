9 فوائد "مذهلة" لخل التفاح عليك أن تتعرف عليها

يستحصل على خل التفاح من عصارة التفاح عند التخمير. ويستخدم في تتبيل السلطات، وحفظ الأغذية، والصلصات.

يُعرف بتأثيره المضاد للبكتيريا، الأحماض العضوية للخل، وخاصة حمض الخليك الناتج عن تخمير الخل، تنتقل إلى أغشية خلايا الكائنات الحية الدقيقة، مما يؤدي إلى تدمير الخلايا البكتيرية.

ووفقاً لموقع “ويب طب”، فإن أبرز فوائد خل التفاح الصحية العديدة والمتنوعة هي:

1- مضاد حيوي طبيعي

إذا كنت مصابا بالإسهال فقد يكون سبب ذلك عدوى بكتيرية وبخلطك للقليل من خل التفاح ،ملعقة أو ملعقتين، مع الماء ستجد بأنك قد حللت المشكلة، هذا بالطبع لأن من فوائد خل التفاح أنه:

مضاد حيوي طارد و قاتل للطفيليات.

له دورًا أثبتته الأبحاث في تهدئة تقلصات الأمعاء بسبب احتواء التفاح على البكتين (Pectin).

يمكن أن يساعد جسمك على التخلص من الفطريات، فهو غني بالإنزيمات الطبيعية التي يمكن أن تساعد على تخليص الجسم من الفطريات والخمائر التي تسبب مرض القلاع.

2- يمنع عسر الهضم

إذا كنت ممن يعانون من عسر الهضم، وخاصة إذا ما قمت بتناول عدة وجبات معًا وفي أوقات متقاربة، فعليك بإضافة معلقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب ماء وشربه قبل الطعام بنصف ساعة.

3- يزيل انسداد الأنف ويشفي التهاب الحلق

لعلاج انسداد الأنف وشفاء الحلق من الالتهاب يُنصح بمزج ملعقة من خل التفاح بالماء وسترى الفرق وكيف سيساعد ذلك على راحة جيوبك الأنفية، حيث أن خل التفاح يساعد على:

تفتيت المواد المخاطية في جميع أنحاء الجسم.

تطهير الغدد الليمفاوية.

تشير البحوث إلى أن خل التفاح يمكن أن يساعد الذين يعانون من الحساسية بسبب قدرته على تخفيف حدة الازدحام في المواد المخاطية والجيوب الأنفية، وبهذا فإنه يمكن أن يساعد أيضًا في درء التهابات الجيوب الأنفية والأعراض المرتبطة بها، مثل؛ التهاب الحلق (Sore throat) والصداع.

وإذا ما أحسست ببداية إصابتك بالتهاب الحلق، تذكر أن الجراثيم معظمها لا يعيش في بيئة حامضية كبيئة خل التفاح، وبمجرد خلط ربع كوب خل التفاح مع ربع كوب ماء دافئ والمضمضة كل ساعة تقريبًا سيساعدك ذلك كثيرًا.

4- علاج الإرهاق

إذا كنت رياضيًا أو بدأت حديثًا بممارسة الرياضة، وقد بدأت تشعر بالإجهاد العضلي الناتج عن تراكم حمض اللاكتيك (Lactic acid) على العضلات بعد فترة من بذل المجهود، إليك الحل لذلك، أضف إلى كوب الماء ملعقة من خل التفاح، فخل التفاح يحتوي على البوتاسيوم والإنزيمات التي قد تخفف الشعور بالتعب وبشكل سريع.

5- التخلص من تشنجات الساق المفاجئة

هو علاج شعبي قديم، حيث كان ينصح بإضافة ملعقتي طعام من خل التفاح وقليل من العسل لكوب من الماء ويشرب لتخفيف تشنجات الساق ليلًا.

6- تبيض الأسنان

لقد أثبت فعليًا أن الخل يساعد على إزالة بقع الأسنان وتبيضها وحتى تعقيمها بقتل بكتيريا الفم واللثة، لذا ننصحك بالمضمضة صباحًا بخل التفاح قبل تفريش أسنانك.

7- جيد لصحة الشعر والبشرة

يمكن لخل التفاح أن:

يزيد من تألق شعرك ويقويه عن طريق شطف الشعر به بعد استخدام الشامبو، حيث يمكنك استخدام زجاجة شامبو قديمة، ثم ملئها بنصف ملعقة كبيرة من خل التفاح وكوب من الماء البارد، وغسل شعرك به عدة مرات في الأسبوع وستلاحظ نتائج مذهلة.

ينظم درجة حموضة الجلد ويحافظ على بشرتك، فغسل بشرتك به مع الماء قبل الخلود للنوم، وصباحًا قبل وضع المرطب سيساعد على إزالة البقع عن بشرتك وآثار حب الشباب وتنقيتها.

يعالج الثآليل، وذلك من خلال تبليل قطنة بخل التفاح، ثم ربطها على الثؤلول حيث قد ينتفخ الجلد قليلًا عند البعض كرد فعل طبيعي ثم ما يلبث ويسقط الثؤلول، وينبغي مواصلة العلاج لبضعة أيام، للتأكد من عدم عودته.

يساعد في تهدئة الجلد الذي أحرقته الشمس.

يستخدم في المساجات الطبيعية والتدليك، فتدليك اليدين والقدمين به يفيدهما كثيرًا في تخليصهم من التعب والإجهاد.

8- يساعد على فقدان الوزن

لقد أثبتت العديد من الأبحاث دور خل التفاح والاستهلاك اليومي لحامض الخليك (وهو المكون الرئيسي في خل التفاح) في خفض الوزن والدهون خاصة في منطقة البطن ومحيط الخصر وخفض نسبة الدهون الثلاثية والكولسترول الضار حيث أنه مذيب جيد للدهون ومنشط لعمليات الأيض في الجسم.

ويمكن استخدامه عن طريق إضافته للسلطة أو لكوب الماء بشرط:

ألا تزيد كميته المتناولة في اليوم عن ملعقتين كبيرتين.

أن لا يتم تناوله وحده على الريق وعلى معدة فارغه.

يحتوي خل التفاح على نسبة عالية من البوتاسيوم التي تساعد على نقل المغذيات للخلايا وإزالة السموم والجذور الحرة (Free radical) من الجسم، ومن فوائد خل التفاح أيضًا محافظته على توازن نظام الجسم الداخلي الخاصة، فخل التفاح يساعد الجسم على الحفاظ على مستوى صحي و درجة الحموضة القلوية.

9- يساعد على التخلص من السموم

حيث يعمل خل التفاح على:

موازنة درجة الحموضة في الجسم وبالتالي فإنه يساعد في إزالة السموم من الجسم بشكل عام.

تظهر الأبحاث أنه يمكن أن يساعد في تنشيط الدورة الدموية والقلب.

المساعدة على إزالة السموم من الكبد.

10- يساعدك على تقليل الحرقة

بعض الأبحاث تشير إلى أن عصير التفاح والخل يعمل على تصحيح الحموضة العالية (أو مؤشر الـ pH المتدني بالمعدة) وبالتالي المساعدة في الحد من الحرقة.

كما ويقول خبراء العلاج الطبيعي أنه يجب أن تبدأ في الشعور بالارتياح بعد فترة وجيزة جدًا من تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح يليه كوب من الماء، إلا أنه يجب أن ننوه بأن خل التفاح لن يناسبك إذا ما كنت تعاني من القرحة.