أبو الغيط لـ”صوت بيروت انترناشونال”: المجتمع الدولي سيضع الخطوط الارشادية التي تؤمن حصول الشعب اللبناني على حقه

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

عبر الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ حزنه خلال جولته التفقدية على وزارة الخارجية للكارثة التي حلت على مدينة بيروت وقال:

“هذا الشعب وهذا البلد لا يستحقان، وأثق أن هذا الشعب وهذا البلد القوي بإرادته سيحقق معجزة أخرى وستعود بيروت مدينة أخرى يسعى إليها الجميع”

وفي تصريح خاص لصوت بيروت انترناشونال أجاب أبو الغيط فيما إذا كان الثمن الذي دففعه اللبنانيين في 4 آب نتيجة إهمال أو اعتداء قال :” هناك تحقيق، وعندما سيصدر سنحكم على نتائجه.”

ولدى سؤاله عما إذا كانت ستشرف جامعة الدول العربية على توزيع المساعدات لعدم ثقة الشعب اللبناني بالحكومة، أجاب أبو الغيط لصوت بيروت انترناشونال:” أعتقد أن المجتمع الدولي سوف يضع الخطوط الارشادية التي تؤمن أن يحصل الشعب اللبناني على حقه باستعادة التجديد والتأهيل”