أبو فاعور: اقتراح وزير الصحة بشأن أدوية الأمراض المستعصية فعّال

أفاد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب وائل ابو فاعور، في بيان بأن “نتيجة لاقتراحات اللقاء الديمقراطي، وبعد اجتماعين عقدناهما، رئيس لجنة الصحة النيابية الرفيق بلال عبدلله وانا، مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الصحة الدكتور فراس أبيض فقد أعد الوزير أبيض اقتراحا فعالا”.

وأضاف: “عمليا انا واثق انه سيضع حدا لمعاناة مرضى السرطان والامراض المستعصية الاخرى وهو اقتراح يؤمن وصول الدواء الى المريض مباشرة ويعفي الدولة والمريض من كل صنوف الاستغلال والتهريب والتجارة”.

وتابع: “نشكر دولة الرئيس ميقاتي والوزير ابيض على تجاوبهما واترك للوزير ابيض اعلان تفاصيل خطته بعد اتمام تفاصيلها ومستلزماتها”.