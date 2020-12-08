أبو فاعور: عهد ميشال عون كارثياً على الوطن

اشار عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب ​وائل ابو فاعور​ الى ان المعايير التي وضعت من قبل رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ تصطدم برفض اساسي من قبل ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون.

واعتبر بان الفصل الوهمي بين ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ لا اساس له، وقد بين زيفه، وجبران باسيل هو سر رئيس الجمهورية ولا يمكن الفصل بينهما، و​الرئيس عون​ طرف في المعركة السياسية.

واوضح ابو فاعور في حديث عبر الـ”LBCI”، بانه “بتقييم التجربة فإن عهد الرئيس عون كان كارثيا على الوطن، ودمر ما تبقى من وحدة وطنية، وخلال هذا العهد اصبح هناك مقاطعة عربية ودولية، كما ان هذا العهد دمر ​لبنان​ ودمر امكانياته، والسنوات الاربعة الماضية كانت سنوات عجاف”.

ولفت الى ان هناك تصرف من قبل الرئيس عون لا يوحي بشعور فعلي بحجم ​الأزمة​ التي يمر بها البلد.