أحداث الشراونة.. اشتباكات عنيفة واستشهاد عنصر في الجيش اللبناني “فيديو”

أعلن الجيش اللبناني عن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين، خلال اشتباك مع مطلوبين بمنطقة الشراونة في مدينة بعلبك.

ولفت بيان قيادة الجيش على تويتر إلى أن الاشتباك حصل أثناء “عملية الدهم التي تنفذها قوة من الجيش في الشراونة، والتي أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين”.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق، الجمعة، أن قوة تابعة له “تنفذ عمليات دهم في الشراونة – البقاع بحثا عن مطلوبين، وقد حصل تبادل لإطلاق النار، ما أدى إلى وقوع إصابات عدة”.

وتداول ناشطون على تويتر، فيديو قالوا إنه لاشتباك بين قوة من الجيش و”عدد من المسلحين يستخدم فيها قذائف (RPG) أثناء مداهمة المطلوب علي منذر زعيتر الملقب بـ (أبو سلة)، في محلة تل الأبيض الشراونة في بعلبك”.

وقد لوحظ استخدام الجيش اللبناني طوافة “غازي”ل الهجومية في مداهمات حي الشراونة لتأمين غطاء جوي للعناصر المداهمة.

وبعد استقدام الجيش تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، إضافة إلى مروحية عسكرية، توقفت الاشتباكات، وباشر الجيش دهم منازل بحثا عن المطلوب الذي تشير المعلومات إلى أنه مصاب في قدمه وبطنه.

من جهة أخرى تحدثت معلومات صحفية عن ‎تظاهرات لآل ‎زعيتر في شوارع الضاحية الجنوبية ‎لبيروت فيما لم يصدر اي توضيح عن سبب المظاهرة حتى الان.

استشهاد عسكري واصابة خمسة آخرين أثناء عملية الدهم التي تنفذها قوة من الجيش في الشروانة والتي اسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/zt91Vfbe2o — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 3, 2022