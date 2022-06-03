السبت 5 ذو القعدة 1443 ﻫ - 4 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أحداث الشراونة.. اشتباكات عنيفة واستشهاد عنصر في الجيش اللبناني “فيديو”

منذ 16 ساعة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش اللبناني عن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين، خلال اشتباك مع مطلوبين بمنطقة الشراونة في مدينة بعلبك.

ولفت بيان قيادة الجيش على تويتر إلى أن الاشتباك حصل أثناء “عملية الدهم التي تنفذها قوة من الجيش في الشراونة، والتي أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين”.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق، الجمعة، أن قوة تابعة له “تنفذ عمليات دهم في الشراونة – البقاع بحثا عن مطلوبين، وقد حصل تبادل لإطلاق النار، ما أدى إلى وقوع إصابات عدة”.

وتداول ناشطون على تويتر، فيديو قالوا إنه لاشتباك بين قوة من الجيش و”عدد من المسلحين يستخدم فيها قذائف (RPG) أثناء مداهمة المطلوب علي منذر زعيتر الملقب بـ (أبو سلة)، في محلة تل الأبيض الشراونة في بعلبك”.

وقد لوحظ استخدام الجيش اللبناني طوافة “غازي”ل الهجومية في مداهمات حي الشراونة لتأمين غطاء جوي للعناصر المداهمة.

وبعد استقدام الجيش تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، إضافة إلى مروحية عسكرية، توقفت الاشتباكات، وباشر الجيش دهم منازل بحثا عن المطلوب الذي تشير المعلومات إلى أنه مصاب في قدمه وبطنه.

من جهة أخرى تحدثت معلومات صحفية عن ‎تظاهرات لآل ‎زعيتر في شوارع الضاحية الجنوبية ‎لبيروت فيما لم يصدر اي توضيح عن سبب المظاهرة حتى الان.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    مدرسة "تعبيرية"
    وزارة التربية تُفاجئ الأساتذة: أنهوا العام الدراسي!
    الجيش اللبناني
    الجيش يدهم “محميّات المخدرات”.. ويدفع “ضريبة الدم”!
    فرنسا - لبنان
    فرنسا تهتم بمرحلة ما بعد تشكيل الحكومة وصولاً الى الإستحقاق الرئاسي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الجيش اللبناني
    أحداث الشراونة.. اشتباكات عنيفة واستشهاد عنصر في الجيش اللبناني “فيديو”
    الرئيس الروسي بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    المخابرات الأميركية ابلغت البيت الابيض.. “بوتين مريض وعلى الأرجح يحتضر”
    بيان لـ”الرياضي” بشأن مباراة “بيروت”!