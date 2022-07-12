أساء اختيار وزرائه.. اعتراف جديد من التيار الوطني الحر

تقف اليوم الأحزاب السياسية عاجزه عن الحد من الفساد الذي سيطر على بلد بأكمله، بسبب سياسة سرقة متبعه من كتل سلطة تحكم البلد منذ اكثر من 30 عاماً، في حين انه وفي كل حكومة تبدء فقرة المحاصصة واختيار وزراء أصدقاء لقيادة مسؤولية بلد كان على كفة عفريت.

واما في آخر حكومتين أصبحت الأحزاب اكثر سلاسة ووضوح من حيث استخدام شخصيات خارج “الكادر السياسي”، الخاص بها بحجة التكنوقراط، كما حصل بآخر حكومتين، ومثال على هذا، التيار الوطني الحر الذي ساهم في ادخال وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني والوزير الحالي وليد فياض.

هذا وفي تصريح خاص بقناة الـ” MTV” فقد أعترف أحد النواب المقرّبين من رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل بأنّ حزبه أساء اختيار وزرائه في الحكومة الحاليّة، كما بعض الوزراء في الحكومات السابقة.

ولفت النائب الى “أنّ “التيّار” تحمّل نتائج سلبيّة بسبب خياراته، علماً أنّ تسمية بعض الوزراء المصنّفين في خانة المحسوبين عليه جاء اختيارهم بالتنسيق مع جهاتٍ أخرى أو بناءً على نصائح من مقرّبين استناداً الى السير الذاتيّة، ولكن غالباً ما أتت النتيجة مخيّبة”.