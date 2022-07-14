أسعار المحروقات إلى تراجع... إليكم التفاصيل

تراجع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 29000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 28000 ليرة، كما انخفض سعر المازوت 26000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 636000 ليرة لبنانيّة.

– بنزين 98 أوكتان: 648000 ليرة لبنانيّة.

– المازوت: 679000 ليرة لبنانيّة.

أكّد ممثّل موزعي المحروقات، فادي أبو شقرا أنّ “البنزين والمازوت متوافران ولا مشكلة في الأسواق”، مشدداً على أنّه “لا ذريعة للأفران لعدم تسليم الخبز”.

وأضاف في حديث إذاعي: “المواطن هو همّنا الأول ولا ارتفاع لأسعار المحروقات قريباً بل قد يكون هناك انخفاض والموضوع مرتبط بأسعار النفط العالمية”.

وسط جملة التعقيدات والصعوبات التي يعانيها لبنان على أكثر من صعيد، يعيش اللبنانيون ضائقة معيشية مرهقة للغاية يعمقها الارتفاع المتواصل للأسعار.

ويشهد لبنان أزمة كبيرة في توفير إمدادات الوقود، لاسيما مع صعوبة في توفيره للمحطات الكهربائية، الأمر الذي أدى إلى انقطاعات متكررة وغياب مطلق للتغذية الكهربائية في كثير من المناطق لساعات طويلة.

ويعاني الاقتصاد اللبناني من انهيار صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

واستفحلت الأزمة جراء انتشار فيروس كورونا، وتبعات الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، وما نجم عنه من خسائر مادية فادحة.