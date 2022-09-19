الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
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أسعار المحروقات تحلّق مجدداً!

منذ 35 دقيقة
المحروقات

المحروقات

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صدر جدول تركيب أسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، وباتت الأسعار على الشكل الآتي:

– صفيحة البنزين 95 أوكتان: 685000 (+6000)

– صفيحة البنزين 98 أوكتان: 701000 (+6000)

-المازوت: 835000 (+8000)

– الغاز: 390000 (+3000)
في هذا المجال، قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إن “جدول أسعار المحروقات اعتمد على قرار مصرف لبنان برفع الدعم كليًا عنها، بعدما كان 20 % منها يحتسب وفق سعر منصة صيرفة (سعر صرف الدولار الذي يحدده مصرف لبنان في البنوك) و80 % وفق سعر صرف السوق السوداء”.

وأوضح البراكس في حديث صحافي سابق له أن “عاملين يتحكمان في سعر المحروقات في لبنان، الأول أسعار النفط العالمية، والثاني سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي تجاوز 35 ألفًا و250 ليرة لبنانية”.

وفيما لفت إلى أن “وزارة الطاقة ستستمر في إصدار جدول الأسعار اليومي”، قال إن “هذا الجدول قد يصدر مرات عدة في اليوم الواحد نظرًا لتبدل سعر صرف الدولار بشكل سريع في السوق السوداء”، وطالب وزارة الطاقة بوضع الأسعار بالدولار “لتفادي البلبلة والإرباك الذي يحصل في الأسواق ولدى أصحاب المحطات والتجار الذين يشترون الدولار من السوق السوداء”.

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