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أسعار المحروقات “طلوع ونزول”… إليكم التفاصيل

منذ 5 ساعات
المحروقات

المحروقات

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انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 2000 ليرة لبنانية، وارتفع سعر صفيحة المازوت 23 ألف ليرة لبنانية وصفيحة الغاز 14 ألف ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 480000 ل.ل.
البنزين 98 أوكتان: 490000 ل.ل.
المازوت: 570000 ل.ل.
الغاز: 357000 ل.ل.

يذكر أنه ارتفع أمس سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 6000 ليرة، والمازوت 9000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 482000 ليرة
بنزين 98 أوكتان: 492000 ليرة
المازوت: 547000 ليرة.

وكان أوضح ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا ان “لا جدول لاسعار المحروقات اليوم بسبب الاعياد”، غير أنه أكد أن الجدول المقبل سيشهد ارتفاعًا في أسعار البنزين والمازوت.

وأكد ابو شقرا، في حديث إذاعي ان البضاعة متوفرة بالشركات المستوردة.

وكانت ارتفعت أسعار جميع المحروقات في لبنان مجددًا الأسبوع الماضي بعد ارتفاعها خلال اليومين الماضيين.

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