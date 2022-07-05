الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
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أسعار جديدة للمحروقات.. إليكم التفاصيل

منذ 43 دقيقة
المحروقات

المحروقات

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ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 اوكتان 1000 ليرة لبنانية بينما استقر سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان، كما ارتفع سعر المازوت 2000 ليرة كذلك سعر قارورة الغاز 2000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 675000 ل.ل.
البنزين 98 أوكتان: 686000 ل.ل.
المازوت: 716000 ل.ل.
الغاز: 342000 ل.ل.

وكان أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الى انه ليس هناك أزمة محروقات، كاشفًا أن موضوع البنزين ذاهب باتجاه الحل مطلع الاسبوع.

وفي حديث لقناة لـLBCI، أوضح أن هناك باخرة تفرغ حمولتها في خزانات الشركات المستوردة للنفط وهناك أيضاً بضاعة لدى بعض الشركات.

وقال: “نجري الاتصالات مع أصحاب الشركات الذين أكدوا أنهم سيبدأون بتوزيع البضاعة الى المحطات ابتداءً من السادسة صباحاً”.

وكان أبو شقرا قد أكد في حديث لصوت لبنان 100.5، ان مصرف لبنان سيستمر بتأمين الاموال لدعم البنزين.

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