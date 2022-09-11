أقدم على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى أحد المنازل

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة ‏البلاغ التالي‎:‎

بتاريخ 23-8-2022، ادّعى أحد الأشخاص لدى مخفر حارة صيدا في ‏وحدة الدّرك الإقليمي، ضدّ مجهول بجرم الدّخول الى منزله بواسطة ‏الكسر والخلع وسرقة مبلغ مالي ومسدّس حربي من داخل خزنة‎.‎

بالتّاريخ ذاته، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، التي قامت بها ‏مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، توصّلت إلى تحديد ‏هويّة الفاعل، وتوقيفه في خلال أقل من 3 ساعات، ويدعى‎:‎

أ. ن. (مواليد عام 1998، لبناني)‏

ضُبط بحوزته المبلغ المسروق وهو عبارة عن /2527/ دولاراً اميركياً، ‏مسدس حربي مع ممشطين و/48/ طلقة صالحة للاستعمال عائدة له‏‎.‎

سُلِّم الموقوف والمضبوطات الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى ‏القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص‎.‎